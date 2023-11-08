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Более 3 тысяч студентов и школьников региона присоединились к Всероссийской патриотической акции

Новости
Более 3 тысяч студентов и школьников региона присоединились к Всероссийской патриотической акции


В преддверии Дня народного единства стартовала Всероссийская патриотическая акция «Пишу тебе, Герой». Школьники и студенты региона написали более 3 тысяч писем участникам специальной военной операции.
Кроме того, в акции приняли участие курсанты военно-патриотического центра «Авангард», которые описали в письмах свое восхищение мужеством и патриотизмом солдат.

К акции также присоединились студенты техникумов и колледжей нашего региона и отправили более 1,5 тысяч писем. Ребята уверены, что послания помогут нашим солдатам почувствовать теплую атмосферу родного дома и поднять боевой дух.

«Когда объявили об акции, мы с ребятами не могли остаться в стороне, нам очень хотелось сделать для наших защитников что-то приятное, ведь для них это частичка домашнего тепла. Военнослужащие должны знать, что их любят, ценят и с нетерпением ждут», - рассказала студентка Саратовского колледжа строительства мостов и гидротехнических сооружений Анна Лукина.

Все желающие могут отправить свою весточку на фронт по адресу: 103400, Москва-400 с пометкой «Письмо солдату». Письма доставят и вручат участникам специальной военной операции.