Более 3 тысяч студентов и школьников региона присоединились к Всероссийской патриотической акции

просмотров: 184

В преддверии Дня народного единства стартовала Всероссийская патриотическая акция «Пишу тебе, Герой». Школьники и студенты региона написали более 3 тысяч писем участникам специальной военной операции.Кроме того, в акции приняли участие курсанты военно-патриотического центра «Авангард», которые описали в письмах свое восхищение мужеством и патриотизмом солдат.К акции также присоединились студенты техникумов и колледжей нашего региона и отправили более 1,5 тысяч писем. Ребята уверены, что послания помогут нашим солдатам почувствовать теплую атмосферу родного дома и поднять боевой дух.«Когда объявили об акции, мы с ребятами не могли остаться в стороне, нам очень хотелось сделать для наших защитников что-то приятное, ведь для них это частичка домашнего тепла. Военнослужащие должны знать, что их любят, ценят и с нетерпением ждут», - рассказала студентка Саратовского колледжа строительства мостов и гидротехнических сооружений Анна Лукина.Все желающие могут отправить свою весточку на фронт по адресу: 103400, Москва-400 с пометкой «Письмо солдату». Письма доставят и вручат участникам специальной военной операции.