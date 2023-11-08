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В Саратовском театре оперетты проходят последние репетиции перед премьерой «Зорро»

Новости
В Саратовском театре оперетты проходят последние репетиции перед премьерой «Зорро»


10 и 11 ноября в Саратовском областном театре оперетты состоится премьерный показ музыкально-хореографического спектакля «Зорро»
Спектакль рассказывает эпическую историю одного из самых узнаваемых и популярных персонажей мировой культуры – борца за справедливость Зорро. Музыка, на которой построен спектакль, была создана композитором Юрием Левитиным в середине прошлого века. Режиссер-постановщик и балетмейстер-постановщик премьеры Владимир Ломакин творчески переосмыслил музыкальный материал и положил его в основу авторского решения постановки, где на первый план выступила хореография. Показанная в таком ключе, история «нового Робин Гуда» позволяет еще ярче раскрыть образ героя. О его отваге и преданности идеалам справедливости повествуется языком танца. Владимир Ломакин использует интересный приём - из всех героев спектакля только Зорро исполняет вокальные номера, тем самым еще более выделяясь, как единственный, кто выражает чаяния простых людей, по сути становясь их голосом.

Яркий спектакль с обилием массовых сцен, в которых заняты хор и балет театра, декорациями, погружающими зрителей в атмосферу Новой Испании, запоминающимися музыкальными номерами и страстными танцами обещает стать прекрасным подарком для зрителей.