Красноармейские бабушки в мастерской «Доброцентр» шьют матрасы для участников специальной военной операции

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Сегодня «серебряные» волонтёры по всей области продолжают помогать бойцам Российской армии - собирают посылки с гуманитарной помощью и товарами первой необходимости, пишут письма поддержки.Примечательно, что большинство вещей, необходимых для полевого быта, создаются самими добровольцами. Это средства защиты, элементы экипировки, теплые вязаные вещи, хозяйственные принадлежности и многое другое. Пожилые умельцы уже мастерски научились плести маскировочные сети, осваивают новые для себя техники шитья.Волонтеры из комплексного центра социального обслуживания населения Красноармейского района шьют матрасы из синтепона для бойцов. Все необходимое для кройки и шитья собрано в мастерской благодаря национальному проекту «Демография».«Наши защитники должны чувствовать искреннюю заботу о них даже на таком расстоянии. Мы все свои умения и таланты стараемся направить на помощь ребятам на фронте. Это сейчас самое главное!», - поделилась мастерица Наталья Алексеевна Балыбина.Напомним, что поддержка «серебряного» волонтерства – это важная часть программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Присоединиться к движению «серебряных» добровольцев может любой человек пенсионного возраста, желающий быть полезным и востребованным, помогать другим и быть частью большой и дружной команды. Всю необходимую информацию можно уточнить в комплексном центре социального обслуживания населения по месту жительства.