7 ноября 2023 ВТОРНИК
Новости
13:00 | 07 ноября
Для старинного дома купца Шмидта установлена охранная зона
12:00 | 07 ноября
Саратовцев приглашают к участию во Всероссийском Экодиктанте 2023
10:00 | 07 ноября
Садоводы области смогут получить субсидии
09:00 | 07 ноября
Саратовцы подали рекордное число заявок на конкурс «Ремесленник года»
18:10 | 03 ноября
В преддверии Дня народного единства с энгельсскими студентами обсудили вопросы межнационального мира
18:00 | 03 ноября
Свыше 29 млн поездок по льготной транспортной карте совершили жители региона за год работы системы
17:51 | 03 ноября
Green Flow восстанавливает усадьбу Гурьевых и ее традиции в Калужской области
17:00 | 03 ноября
Фестиваль «На сцене» собрал более 500 участников
16:06 | 03 ноября
Выручка 16 предприятий в Саратовской области вырастет на 1,6 млрд рублей благодаря субсидии
15:02 | 03 ноября
Бизнес-делегации из Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана посетят Саратовскую область
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для старинного дома купца Шмидта установлена охранная зона

Новости
Для старинного дома купца Шмидта установлена охранная зона


Постановлением Правительства области утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.П. Шмидта». Здание находится в Саратове на улице Радищева, 14.
Историки сообщают, что в 1892 году домовладение приобрел Петр Петрович Шмидт. Семья купца вела торгово-промышленную деятельность, а именно: занималась производством и продажей сарпинки, а впоследствии преуспела в мукомольном деле. На выкупленном месте Петр Петрович решил разобрать существующие постройки и возвести собственную городскую усадьбу. Строительство было завершено уже к 1894 году.

Для сохранения исторического здания в градостроительной среде Постановлением установлена охранная зона. Она включает в себя треугольник застройки между улицами Мичурина и Радищева, территории общего пользования. Документом также определены регламенты использования данного участка. Например, запрещены новое строительство, размещение некапитальный нестационарных строений. Однако на территории возможно благоустройство: установка уличной мебели, урн, цветочниц. Также приветствуется устройство архитектурно-художественного освещения зданий.