Для старинного дома купца Шмидта установлена охранная зона

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Постановлением Правительства области утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.П. Шмидта». Здание находится в Саратове на улице Радищева, 14.Историки сообщают, что в 1892 году домовладение приобрел Петр Петрович Шмидт. Семья купца вела торгово-промышленную деятельность, а именно: занималась производством и продажей сарпинки, а впоследствии преуспела в мукомольном деле. На выкупленном месте Петр Петрович решил разобрать существующие постройки и возвести собственную городскую усадьбу. Строительство было завершено уже к 1894 году.Для сохранения исторического здания в градостроительной среде Постановлением установлена охранная зона. Она включает в себя треугольник застройки между улицами Мичурина и Радищева, территории общего пользования. Документом также определены регламенты использования данного участка. Например, запрещены новое строительство, размещение некапитальный нестационарных строений. Однако на территории возможно благоустройство: установка уличной мебели, урн, цветочниц. Также приветствуется устройство архитектурно-художественного освещения зданий.