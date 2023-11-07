Саратовцев приглашают к участию во Всероссийском Экодиктанте 2023

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Проведение V юбилейного Экодиктанта в 2023 году состоится в период с 9 по 26 ноября и традиционно приурочено ко Всемирному дню рециклинга отходов. В этом году запланировано значительное увеличение количества участников среди жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.В 2022 году было организовано 3916 офлайн-площадок в России и в 173 странах мира.В период Экодиктанта пройдет конкурс на самую креативную офлайн-площадку. Каждый может стать частью самого масштабного проекта в сфере экологии. Для образовательных учреждений, музеев и библиотек размещены сценарии проведения юбилейного Экодиктанта с рекомендациями по экопросветительской программе. Инструкция по организации офлайн-площадок размещена на портале Экодиктант.рус в разделе «О проекте, Инструкции».«В этом году многие открывают свои площадки, где можно написать экологический диктант. Центральное место проведения Экодиктанта по традиции известно многим саратовцам – это Областной центр экологии, краеведения и туризма. Здесь проверяют свои экологические знания не только школьники и педагоги, но и чиновники, студенты, пожилые люди и юные саратовцы. Все от мала до велика», - рассказала директор Центра Ольга Жулидова.Министерство природных ресурсов Саратовской области поддерживает данное мероприятие, а его сотрудники каждый год принимают в нем участие.«Экологические знания требуются в наше время повсеместно, во всех сферах жизни. Повышать свою экологическую грамотность важно и нужно. Замечательно, что с каждым годом участников Экодиктанта становится все больше», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Центральная акция состоится 14 ноября в 11.00 по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, 156. Телефон: 8 (8452) 56-11-60.Принять участие в Экодиктанте можно и на его сайте, пройдя по ссылке: https://Экодиктант.рус/about