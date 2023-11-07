7 ноября 2023 ВТОРНИК
Новости
13:00 | 07 ноября
Для старинного дома купца Шмидта установлена охранная зона
12:00 | 07 ноября
Саратовцев приглашают к участию во Всероссийском Экодиктанте 2023
10:00 | 07 ноября
Садоводы области смогут получить субсидии
09:00 | 07 ноября
Саратовцы подали рекордное число заявок на конкурс «Ремесленник года»
18:10 | 03 ноября
В преддверии Дня народного единства с энгельсскими студентами обсудили вопросы межнационального мира
18:00 | 03 ноября
Свыше 29 млн поездок по льготной транспортной карте совершили жители региона за год работы системы
17:51 | 03 ноября
Green Flow восстанавливает усадьбу Гурьевых и ее традиции в Калужской области
17:00 | 03 ноября
Фестиваль «На сцене» собрал более 500 участников
16:06 | 03 ноября
Выручка 16 предприятий в Саратовской области вырастет на 1,6 млрд рублей благодаря субсидии
15:02 | 03 ноября
Бизнес-делегации из Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана посетят Саратовскую область
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцев приглашают к участию во Всероссийском Экодиктанте 2023

Новости
Саратовцев приглашают к участию во Всероссийском Экодиктанте 2023


Проведение V юбилейного Экодиктанта в 2023 году состоится в период с 9 по 26 ноября и традиционно приурочено ко Всемирному дню рециклинга отходов. В этом году запланировано значительное увеличение количества участников среди жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В 2022 году было организовано 3916 офлайн-площадок в России и в 173 странах мира.

В период Экодиктанта пройдет конкурс на самую креативную офлайн-площадку. Каждый может стать частью самого масштабного проекта в сфере экологии. Для образовательных учреждений, музеев и библиотек размещены сценарии проведения юбилейного Экодиктанта с рекомендациями по экопросветительской программе. Инструкция по организации офлайн-площадок размещена на портале Экодиктант.рус в разделе «О проекте, Инструкции».

«В этом году многие открывают свои площадки, где можно написать экологический диктант. Центральное место проведения Экодиктанта по традиции известно многим саратовцам – это Областной центр экологии, краеведения и туризма. Здесь проверяют свои экологические знания не только школьники и педагоги, но и чиновники, студенты, пожилые люди и юные саратовцы. Все от мала до велика», - рассказала директор Центра Ольга Жулидова.

Министерство природных ресурсов Саратовской области поддерживает данное мероприятие, а его сотрудники каждый год принимают в нем участие.

«Экологические знания требуются в наше время повсеместно, во всех сферах жизни. Повышать свою экологическую грамотность важно и нужно. Замечательно, что с каждым годом участников Экодиктанта становится все больше», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Центральная акция состоится 14 ноября в 11.00 по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, 156. Телефон: 8 (8452) 56-11-60.

Принять участие в Экодиктанте можно и на его сайте, пройдя по ссылке: https://Экодиктант.рус/about