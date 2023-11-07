Садоводы области смогут получить субсидии

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С 7 ноября садоводы области могут принять участие в отборе получателей субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники.«В этом году закладку садов ведут садоводческие хозяйства Гагаринского, Вольского и Хвалынского районов. Заложено 244 га садов интенсивного типа, работы продолжаются. Всего в осенний период планируется провести работы на площади более 320 га. Кроме этого заложен 101 га питомников», - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.Прием заявок и документов на получение субсидии будет проходить в минсельхозе области.Подробная информация о проведении отбора размещена на официальном сайте министерства сельского хозяйства области в разделе «Субсидии на развитие сельского хозяйства» (https://www.minagro.saratov.gov.ru/subsidii/).