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Саратовцы подали рекордное число заявок на конкурс «Ремесленник года»

Новости
Саратовцы подали рекордное число заявок на конкурс «Ремесленник года»

Палата ремесел Саратовской области завершила прием заявок на VIII открытый региональный конкурс «Ремесленник года». В этом году было подано рекордное количество заявок - 402 из 24 муниципальных образований региона.
Конкурс проводится с 2016 года при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Участники поборются за звание «Лучший мастер» в 25-ти номинациях, самой многочисленной из которых стала «Изготовление авторской и мягкой игрушки». 17 заявок было подано юными ремесленниками 16 и 17 лет.
До 15 ноября конкурсная комиссия, в состав которой входят искусствоведы, эксперты регионального министерства культуры, представители саратовских музеев и образовательных учреждений, победители конкурсов «Ремесленник года», рассмотрит предоставленные фотографии конкурсных изделий и сформирует список финалистов предварительного отбора. Он будет опубликован не позднее 16 ноября на сайте Палаты ремесел (https://remeslo-saratov.ru/).
Далее финалисты представят жюри оригиналы работ, которые будут рассмотрены на итоговом заседании конкурсной комиссии. На нем и будут выбраны лучшие ремесленники 2023 года.
В своем выборе эксперты будут традиционно руководствоваться исполнительским мастерством, оригинальностью авторов, самобытностью и уникальностью работ, их этнографической ценностью и эстетичностью.
Имена лучших ремесленников будут озвучены 23 декабря на торжественной церемонии награждения. Полный список участников конкурса опубликован по ссылке: https://remeslo-saratov.ru/proekty/remeslennikgoda.