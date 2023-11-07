Саратовцы подали рекордное число заявок на конкурс «Ремесленник года»

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Палата ремесел Саратовской области завершила прием заявок на VIII открытый региональный конкурс «Ремесленник года». В этом году было подано рекордное количество заявок - 402 из 24 муниципальных образований региона.Конкурс проводится с 2016 года при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Участники поборются за звание «Лучший мастер» в 25-ти номинациях, самой многочисленной из которых стала «Изготовление авторской и мягкой игрушки». 17 заявок было подано юными ремесленниками 16 и 17 лет.До 15 ноября конкурсная комиссия, в состав которой входят искусствоведы, эксперты регионального министерства культуры, представители саратовских музеев и образовательных учреждений, победители конкурсов «Ремесленник года», рассмотрит предоставленные фотографии конкурсных изделий и сформирует список финалистов предварительного отбора. Он будет опубликован не позднее 16 ноября на сайте Палаты ремесел (https://remeslo-saratov.ru/).Далее финалисты представят жюри оригиналы работ, которые будут рассмотрены на итоговом заседании конкурсной комиссии. На нем и будут выбраны лучшие ремесленники 2023 года.В своем выборе эксперты будут традиционно руководствоваться исполнительским мастерством, оригинальностью авторов, самобытностью и уникальностью работ, их этнографической ценностью и эстетичностью.Имена лучших ремесленников будут озвучены 23 декабря на торжественной церемонии награждения. Полный список участников конкурса опубликован по ссылке: https://remeslo-saratov.ru/proekty/remeslennikgoda.