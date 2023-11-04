В преддверии Дня народного единства с энгельсскими студентами обсудили вопросы межнационального мира

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На встречу пришли студенты различных национальностей и конфессий из разных стран мира и регионов России.С ребятами пообщались представитель Центра по противодействию экстремизму Галина Кузнецова; замруководителя миссионерского отдела Саратовской Епархии Русской Православной Церкви, иерей Александр Кузьмин; представитель Главы Чеченской Республики в регионе Асламбек Байтарбиев; член региональной Общественной палаты, президент «Ассоциации поволжских казахов» Владимир Ташпеков.Модератором встречи выступил советник министра внутренней политики и общественных отношений области Николай Семёнов.Галина Кузнецова предостерегла ребят от необдуманных действий, включая нанесение татуировок в виде запрещенных символов и фраз, а также публикацию незаконного контента в соцсетях.Иерей Александр Кузьмин сообщил студентам людям о необходимости грамотно расставлять приоритеты в жизни, не руководствоваться эмоциями. «Если человек начинает верить своим эмоциям, то он становится очень управляемым», - отметил священнослужитель.Асламбек Байтарбиев призвал молодых людей не поддаваться на провокации. «Есть люди, которые пользуясь вашей не информированностью, могут спровоцировать вас на совершение необдуманных поступков. Ни в коем случае не связывайтесь с провокаторами. Сегодня для вас главное – учеба», - подчеркнул представитель Главы Чеченской Республики.Владимир Ташпеков пожелал участникам мероприятия быть достойными представителями своих народов. «Ведите себя так, чтобы представители вашей национальности, вашей страны или региона вами гордились», - сообщил член Общественной палаты.В завершение встречи Николай Семёнов призвал ребят использовать время обучения для профессионального и личностного развития, посещать интересные и полезные мероприятия, задуматься о своей репутации уже сейчас, что позволит в будущем трудоустроиться в престижные компании, а также пожелал студентам хороших оценок.