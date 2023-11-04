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Свыше 29 млн поездок по льготной транспортной карте совершили жители региона за год работы системы

Новости
Свыше 29 млн поездок по льготной транспортной карте совершили жители региона за год работы системы

Об итогах года работы льготной транспортной карты на территории Саратовской области рассказали на брифинге в пресс-центре ГТРК «Саратов» заместитель Председателя Правительства Саратовской области Сергей Егоров и заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова.

«Проект «Льготная транспортная карта» в регионе был запущен по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина ровно год назад, и главной его задачей стало обеспечение пассажирам-льготникам максимального удобства при оплате проезда. Карту не надо ежемесячно получать, как ранее действующие бумажные проездные, она действует 10 лет, её удобно пополнять различными способами, в том числе в режиме онлайн, также можно подключить льготный проезд к своей банковской карте», - рассказал Сергей Егоров.

На сегодняшний день льготникам выдано 203 тысячи транспортных карт. За год по ним совершено 29,3 млн поездок. В среднем в месяц жители региона пользуются картой 2,5 млн раз.

Зампред Правительства области отметил, что все технические вопросы, которые возникали на начальном этапе, оперативно отрабатывались с оператором «Сервис-М». Выстроена работа с перевозчиками, а также межведомственное взаимодействие с министерством транспорта и дорожного хозяйства.

Была развернута широкая разъяснительная кампания в СМИ. В министерстве труда и социальной защиты области, в подведомственных учреждениях, у оператора организованы и работают горячие линии.

«Отмечу, сегодня мы можем говорить, что введение льготной транспортной карты - это оптимальный, удобный, и, самое главное, понятный для всех: для граждан, перевозчиков и бюджетной системы - способ учета поездок», - обратил внимание Сергей Егоров.