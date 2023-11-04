Свыше 29 млн поездок по льготной транспортной карте совершили жители региона за год работы системы

просмотров: 141

Об итогах года работы льготной транспортной карты на территории Саратовской области рассказали на брифинге в пресс-центре ГТРК «Саратов» заместитель Председателя Правительства Саратовской области Сергей Егоров и заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова.«Проект «Льготная транспортная карта» в регионе был запущен по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина ровно год назад, и главной его задачей стало обеспечение пассажирам-льготникам максимального удобства при оплате проезда. Карту не надо ежемесячно получать, как ранее действующие бумажные проездные, она действует 10 лет, её удобно пополнять различными способами, в том числе в режиме онлайн, также можно подключить льготный проезд к своей банковской карте», - рассказал Сергей Егоров.На сегодняшний день льготникам выдано 203 тысячи транспортных карт. За год по ним совершено 29,3 млн поездок. В среднем в месяц жители региона пользуются картой 2,5 млн раз.Зампред Правительства области отметил, что все технические вопросы, которые возникали на начальном этапе, оперативно отрабатывались с оператором «Сервис-М». Выстроена работа с перевозчиками, а также межведомственное взаимодействие с министерством транспорта и дорожного хозяйства.Была развернута широкая разъяснительная кампания в СМИ. В министерстве труда и социальной защиты области, в подведомственных учреждениях, у оператора организованы и работают горячие линии.«Отмечу, сегодня мы можем говорить, что введение льготной транспортной карты - это оптимальный, удобный, и, самое главное, понятный для всех: для граждан, перевозчиков и бюджетной системы - способ учета поездок», - обратил внимание Сергей Егоров.