Фестиваль «На сцене» собрал более 500 участников

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В городе Саратове первый областной фестиваль детского творчества «На сцене» Движения Первых собрал более 500 участников из 36 районов области. На протяжении месяца 4 тысячи активистов Движения Первых принимали участие в муниципальных этапах в 6 направлениях, чтобы побороться за выход в финал фестиваля.В первый день фестиваля участники прошли регистрацию и приняли участие в мастер-классах. Они показали свои таланты и умения в направлениях «Оригинальный жанр» и «Журналистика» и представили на суд компетентного жюри свои работы.В концертном зале «ONYX» состоялось торжественное открытие фестиваля «На сцене». На мероприятии был необычный гость, символ Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года Чебурашка, с которым ребята сделали множество фотографий.Официальный старт фестивалю «На сцене» дала председатель совета регионального отделения Движения Саратовской области Анна Попова.«Первые, вы прошли конкурсный отбор и прямо сейчас находитесь на ярчайшем событии этого года в регионе. Из более 4 тысяч заявок именно вы стали участниками финала «На сцене». Я уверена, что второй день фестиваля станет интересным и насыщенным творческим днём, где вы покажите все свои возможности и получите максимум положительных эмоций. Потому что это первый в Саратовской области разножанровый фестиваль детского творчества. Будьте яркими! Будьте Первыми!», − отметила Анна Попова.Впереди у участников фестиваля второй конкурсный день, где они продемонстрируют свои таланты в конкурсных направлениях «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное» и «Журналистика».После просмотра всех конкурсных работ экспертное жюри определит лучших из лучших участников фестиваля. Торжественная церемония закрытия, где будут определены призёры и победители фестиваля «На сцене», состоится 3 ноября в стенах СГУ имени Н.Г. Чернышевского.