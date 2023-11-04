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Выручка 16 предприятий в Саратовской области вырастет на 1,6 млрд рублей благодаря субсидии

Новости
Выручка 16 предприятий в Саратовской области вырастет на 1,6 млрд рублей благодаря субсидии


В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области подвели итоги отбора заявок среди предприятий на предоставление субсидии. Она поступит на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

«По сравнению с предыдущим годом количество получателей субсидии выросло. Это говорит о том, что мера поддержки востребована, она является хорошим стимулом к развитию производства. В этом году шестнадцать промышленных предприятий взяли на себя обязательства за три года суммарно увеличить объём выручки на 1,6 млрд рублей, вложить инвестиции в основной капитал на 482,7 млн рублей и увеличить полную учетную стоимость основных средств за счет приобретения машин и оборудования на 465,4 млн рублей», - сообщил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин.

Всего предприятиям направлено 29,7 млн рублей. Поддержку получат инвестпроекты производителей резинотехнических изделий, источников тока, отопительной техники, мебели, электро- и противопожарного оборудования, датчиков и др.

Мера поддержки предоставляется в рамках региональной госпрограммы «Развитие промышленности в Саратовской области» с привлечением федерального софинансирования.