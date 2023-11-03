Бизнес-делегации из Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана посетят Саратовскую область
В ноябре Саратовскую область посетят делегации из Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана в рамках реверсных бизнес-миссий с целью проведения переговоров с региональными компаниями и дальнейшим заключением экспортных контрактов.
Мероприятия организованы Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области.
8 ноября регион посетят компании из Республики Казахстан, которые занимаются оптово-розничной торговлей товарами народного потребления и производством промышленного оборудования.
22-23 ноября с деловым визитом в регионе будет находиться делегация из Республики Азербайджан, 28-29 ноября - из Республики Кыргызстан.
Будут организованы переговоры саратовских предпринимателей с зарубежными партнерами, также состоятся выезды на производственные площадки саратовских предприятий.
Для участия в реверсных бизнес-миссиях обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону (8452) 744-220 или направлять заявку на почту cpexport64@gmail.com. Участниками могут стать только зарегистрированные компании при наличии подписанного пакета документов.
Напомним, комплексная поддержка саратовским предпринимателям по выходу на внешние рынки оказывается в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.
Мероприятия организованы Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области.
8 ноября регион посетят компании из Республики Казахстан, которые занимаются оптово-розничной торговлей товарами народного потребления и производством промышленного оборудования.
22-23 ноября с деловым визитом в регионе будет находиться делегация из Республики Азербайджан, 28-29 ноября - из Республики Кыргызстан.
Будут организованы переговоры саратовских предпринимателей с зарубежными партнерами, также состоятся выезды на производственные площадки саратовских предприятий.
Для участия в реверсных бизнес-миссиях обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону (8452) 744-220 или направлять заявку на почту cpexport64@gmail.com. Участниками могут стать только зарегистрированные компании при наличии подписанного пакета документов.
Напомним, комплексная поддержка саратовским предпринимателям по выходу на внешние рынки оказывается в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.