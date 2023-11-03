Жителям области рассказали о функционале нового мобильного приложения для решения вопросов ЖКХ

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Сегодня в пресс-центре Правительства области состоялся брифинг, посвященный государственным услугам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов и начальник Государственной жилищной инспекции Владимир Томашенцев рассказали об оказываемых ведомствами посредством портала «Госуслуг» государственных услугах, а также о новом мобильном приложении «Госуслуги. Дом».Необходимым условием как для получения государственных услуг в электронном виде, так и для входа в мобильное приложение является учетная запись на «Госуслугах». Создать и подтвердить учётную запись на портале можно всего за 10 минут.Министерством строительства и ЖКХ области в электронном виде на данный момент оказывается 6 государственных услуг, их перечень планируется расширить.«Отдельно остановлюсь на такой услуге, как государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. За 9 месяцев текущего года через «Госуслуги» в министерство поступило 587 заявлений граждан на получение данной услуги. Ведомством выдано 75 заключений, 282 заявления находятся в работе. По 305 заявлениям гражданам поступил отказ в получении услуги, ввиду несоответствия требованиям к предоставленным документам. Важным преимуществом получения таких услуг в электронном виде является доступность и сокращение временных затрат», - сообщил Сергей Соколов.Государственной жилищной инспекцией области оказывается услуга по лицензированию управляющих организаций. Получить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, продлить срок ее действия или получить выписку можно только в электронном виде.Кроме того, сейчас активно развивается инструмент, позволяющий решить вопросы жилищно-коммунального хозяйства в одном приложении. «С помощью мобильного приложения «Госуслуги.Дом» собственники помещений многоквартирного дома могут не только получать уведомления о важных событиях, например, о предстоящем общедомовом собрании, но и принимать в нем участие. Приложение интегрировано с ГИС ЖКХ, поэтому в нем реализован механизм контроля пользователями ежегодных отчётов по расходам управляющей организации. «Госуслуги.Дом» позволяют получать обратную связь от управляющих организаций с ограниченным сроком ответа. Если управляющая организация не ответила в срок или жители не удовлетворены решением вопроса, обращение автоматически направляется к нам, в жилищную инспекцию. С 1 мая 2023 года через приложение «Госуслуги. Дом» к нам поступило уже 169 обращений», - рассказал Владимир Томашенцев.