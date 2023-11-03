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97% посевов озимых культур Саратовской области находится в хорошем состоянии

Новости
97% посевов озимых культур Саратовской области находится в хорошем состоянии


Посевы озимых культур Саратовской области находятся в постоянном фокусе внимания экспертов. Так, заместитель директора ФАНЦ Юго-Востока Сергей Деревягин осмотрел озимые в Аткарском, Гагаринском, Екатериновском и Самойловском муниципальных районах области.

«В целом состояние посевов озимых культур и развитие растений оценивается как хорошее. На отдельных полях выявлены ошибки агротехники, которые ослабили растения. Например, увеличение глубины посева с 4-5 до 7-8 см существенно «растягивает» период всходов и осложняет процесс развития вторичной корневой системы. Однако в масштабах региона такие агротехнические огрехи не носят массовый характер. К тому же погода крестьянам благоволит», - отметил он.

Также замдиректора научного центра подчеркнул, что положительные среднесуточные температуры ближайших дней позволят растениям подтянуть свои параметры до нормы и благополучно уйти на перезимовку.

Напомним, под урожай 2024 года в Саратовской области посеян 1 млн 215 тыс. га озимых зерновых культур (102% от плана), в том числе озимой пшеницы - 1165 тыс. га, ржи - 46 тыс. га. 97% посевов находится в хорошем состоянии.