Балаковская АЭС перевыполнила план

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В настоящее время в работе находятся три энергоблока Балаковской АЭС с суммарной нагрузкой 3210 МВт. Энергоблок №4 остановлен для проведения планового ремонта.Всего с момента ввода в эксплуатацию – с декабря 1985 года – Балаковская АЭС выдала в энергосистему страны свыше 947 млрд кВтч электроэнергии. Такого объема достаточно, чтобы обеспечить энергопотребление, к примеру, Москвы и Московской области – в течение 8 лет, а Самарской области – на протяжении 40 лет.Доля поставки Балаковской АЭС в объединенную энергосистему Средней Волги составляет 28%. Кроме Поволжья, электроэнергия атомной станции поступает потребителям Центральной России и Урала.