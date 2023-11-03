3 ноября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
15:02 | 03 ноября
Бизнес-делегации из Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана посетят Саратовскую область
14:51 | 03 ноября
Ведущие эксперты предложили объединить мировые ресурсы, опыт и знания в деле безопасности ИИ
14:00 | 03 ноября
Жителям области рассказали о функционале нового мобильного приложения для решения вопросов ЖКХ
13:02 | 03 ноября
97% посевов озимых культур Саратовской области находится в хорошем состоянии
12:03 | 03 ноября
Балаковская АЭС перевыполнила план
11:01 | 03 ноября
В «Ночь искусств» зрителям области расскажут «Средствами кино о кино»
10:00 | 03 ноября
Открыт конкурс кандидатов в Общественный совет при комитете молодежной политики
09:02 | 03 ноября
Студенты региона проходят сборы по начальной военной подготовке
18:04 | 02 ноября
На месте будущего индустриального парка жителям детально рассказали о проекте
18:00 | 02 ноября
Торжества в честь 200-летия Алексея Боголюбова пройдут с участием ведущих российских музеев
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В «Ночь искусств» зрителям области расскажут «Средствами кино о кино»

Новости
В «Ночь искусств» зрителям области расскажут «Средствами кино о кино»


В этом году киномероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» состоятся 2-4 ноября в 28 муниципальных районах на площадках муниципальных кинозалов и Домов культуры региона.

В 17 из них пройдут киномероприятия из цикла «Средствами кино о кино», разработанного областным киновидеоцентром. Он состоит из 6 кинопрограмм, в которых с помощью архивных киноматериалов рассказывается об истории кинематографа и кинематографистах, повлиявших на развитие культуры искусства страны и нашего региона. В 2022 г. проект получил грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

В Александрово-Гайском, Красноармейском, Озинском и Татищевском районах пройдет кинопрограмма «Профессий много, но… Прекрасней всех – кино!», которая на примере саратовских кинематографистов познакомит зрителей с главными профессиями в кино: режиссером, кинооператором, художником-постановщиком, актером, гримером, звукорежиссером и режиссером монтажа.

Программа «Родом из Саратовского края» расскажет участникам акции об известных советских и российских актёрах и их самых звёздных ролях. Её проведут для зрителей Вольского, Ершовского, Калининского, Питерского, Романовского, Базарно-Карабулакского и Пугачевского районов.

Онлайн-кинопрогулка #КиноСаратов позволит «посетить» памятные места города, исторически связанные с именами известных актеров Олега Табакова и Олега Янковского. Зрители также узнают о первых кинотеатрах Саратова и о том, как проходили первые киносеансы. Это мероприятие состоится для жителей из Самойловского и Калининского районов.

Зрители Краснокутского и Ртищевского районов примут участие в интерактивной киновикторине «Все знаю о кино».

Киноэкскурсия «Саратовские КИНОфакты» расскажет о некоторых эпизодах становления и развития отечественного кинематографа, познакомит с местами съёмок известных художественных фильмов, снятых в Саратове. Она состоится в Турковском, Советском, Пугачевском районах, а также в с. Шило-Голицыно Ртищевского района.

А школьникам с. Царевщина Балтайского района и их родителям расскажут «Формулу выбора будущей профессии». Программа поможет выбрать свой профессиональный путь.

Акция «Ночь искусств» также пройдет в кинозалах Аркадакского, Аткарского, Балаковского, Балашовского, Екатериновского, Новоузенского, Петровского, Хвалынского, Энгельсского районов и г. Шиханы.