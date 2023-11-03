В «Ночь искусств» зрителям области расскажут «Средствами кино о кино»

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В этом году киномероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» состоятся 2-4 ноября в 28 муниципальных районах на площадках муниципальных кинозалов и Домов культуры региона.В 17 из них пройдут киномероприятия из цикла «Средствами кино о кино», разработанного областным киновидеоцентром. Он состоит из 6 кинопрограмм, в которых с помощью архивных киноматериалов рассказывается об истории кинематографа и кинематографистах, повлиявших на развитие культуры искусства страны и нашего региона. В 2022 г. проект получил грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.В Александрово-Гайском, Красноармейском, Озинском и Татищевском районах пройдет кинопрограмма «Профессий много, но… Прекрасней всех – кино!», которая на примере саратовских кинематографистов познакомит зрителей с главными профессиями в кино: режиссером, кинооператором, художником-постановщиком, актером, гримером, звукорежиссером и режиссером монтажа.Программа «Родом из Саратовского края» расскажет участникам акции об известных советских и российских актёрах и их самых звёздных ролях. Её проведут для зрителей Вольского, Ершовского, Калининского, Питерского, Романовского, Базарно-Карабулакского и Пугачевского районов.Онлайн-кинопрогулка #КиноСаратов позволит «посетить» памятные места города, исторически связанные с именами известных актеров Олега Табакова и Олега Янковского. Зрители также узнают о первых кинотеатрах Саратова и о том, как проходили первые киносеансы. Это мероприятие состоится для жителей из Самойловского и Калининского районов.Зрители Краснокутского и Ртищевского районов примут участие в интерактивной киновикторине «Все знаю о кино».Киноэкскурсия «Саратовские КИНОфакты» расскажет о некоторых эпизодах становления и развития отечественного кинематографа, познакомит с местами съёмок известных художественных фильмов, снятых в Саратове. Она состоится в Турковском, Советском, Пугачевском районах, а также в с. Шило-Голицыно Ртищевского района.А школьникам с. Царевщина Балтайского района и их родителям расскажут «Формулу выбора будущей профессии». Программа поможет выбрать свой профессиональный путь.Акция «Ночь искусств» также пройдет в кинозалах Аркадакского, Аткарского, Балаковского, Балашовского, Екатериновского, Новоузенского, Петровского, Хвалынского, Энгельсского районов и г. Шиханы.