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Открыт конкурс кандидатов в Общественный совет при комитете молодежной политики

Новости
Открыт конкурс кандидатов в Общественный совет при комитете молодежной политики

Комитет молодежной политики объявляет конкурс по отбору кандидатов в состав Общественного совета при ведомстве.

Выдвигать кандидатов могут Общественная палата области, общественные и некоммерческие организации и объединения, научные и образовательные организации Саратовской области, комитет молодежной политики области.

При этом членами Общественного совета не могут стать лица, замещающие государственные должности РФ, области и должности государственной гражданской службы, а также муниципальные должности.

Документы принимаются по адресу: Саратовская область, г. Саратов ул. Кисилева 76., 20 каб. или адресу электронной почты sarmolod@list.ru, (8452)-73-45-91.