Студенты региона проходят сборы по начальной военной подготовке

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Курсантами стали студенты колледжей и техникумов Саратова, Энгельса и Балаково.В рамках пятидневных учебных сборов с круглосуточным пребыванием юноши проходят обучение по 9 дисциплинам: огневая и строевая подготовка; общевоинские уставы; основы безопасности военной службы; основы технической подготовки и связи; РХБЗ; тактическая подготовка; инженерная подготовка; тактическая медицина. По результатам они получат справку, где будет отражена итоговая оценка о прохождении учебных сборов по основам военной службы.В процессе обучения обучающиеся познакомятся с историей создания Вооружённых Сил Российской Федерации и их основными традициями; с назначением и устройством основных видов стрелкового оружия, состоящего на вооружении Сухопутных войск; с основами оказания первой помощи; с основами тактической, инженерной, разведывательной, технической подготовки и связи; приёмами и правилами выполнения действий солдата в бою; нормами и правилами повседневной жизни и быта военнослужащих.