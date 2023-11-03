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На месте будущего индустриального парка жителям детально рассказали о проекте

Новости
Сегодня, 2 ноября, на площадке будущего Столыпинского индустриального парка в посёлке Соколовый представители ООО «Управляющая компания «СИП» встретились с членами Общественного совета по вопросам строительства объекта.
На месте будущего индустриального парка жителям детально рассказали о проекте


Директор Алексей Лихачёв ответил на вопросы жителей, в том числе о планах по размещению объектов индустриального парка и обустройству рекреационной зоны. Прямо на местности членов Общественного совета ознакомили со схемой озеленения территории, наглядно продемонстрировали будущее размещение пешеходных проходов и проездов для автомобилей.

В очередной раз Алексей Лихачёв подчеркнул, что каскад прудов в зону размещения индустриального парка не входит. При этом управляющая компания берёт на себя ответственность за установку очистных сооружений в водоёмах.

«В этот раз мы встретились непосредственно на площадке, где будет располагаться парк. Совету показали границы участка «вживую», точки подключения коммуникаций на плане и на местности, предоставили план застройки в постоянное пользование советом. Алексей Сергеевич ответил на все вопросы, которые накопились на данный момент. Конечно, вопросов у совета еще много, но радует такой положительный отклик со стороны УК. Все вопросы и ответы фиксируются в письменном виде и предоставляются на официальных бланках УК. Работа продолжается», – прокомментировала председатель Общественного Совета Ирина Ратникова.