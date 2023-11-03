В Саратове компания Wildberries разместит крупный логистический комплекс

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О значимости проекта для региональных предпринимателей рассказала руководитель Центра «Мой бизнес» Саратовской области Екатерина Демянюк:«Открытие логистического центра окажет всестороннее положительное влияние на экономику региона. Региональные производители смогут поставлять больший объем своих продуктов для покупателей маркетплейса не только на территории страны, но и за ее пределами. Создание комплекса позволит сократить существующие издержки в логистике и хранении для производителей товаров, а также увеличить количество региональных брендов, представленных на торговой площадке.Для покупателей появление логистического центра в области несет позитивные перемены - сокращение сроков получения своих заказов. Благодаря национальному проекту Президента РФ "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Центр «Мой бизнес» оказывает содействие по выходу на электронные торговые площадки. В этом году 70 саратовских предпринимателей попросили госсподдержки в размещении на маркетплейсах. Более 30% заявителей выбрали торговую площадку «Wildberries» для распространения своих товаров».Напомним, в начале недели во время визита в Саратов генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук обсудили с губернатором области Романом Бусаргиным строительство в регионе логистического комплекса компании.Также она встретилась с саратовскими предпринимателями и поблагодарила бизнес-сообщество за плодотворную работу, подчеркнув что на Wildberries зарегистрировано 8,5 тысяч предпринимателей из Саратовской области, товарами некоторых из них она пользуется и сама.