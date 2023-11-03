Суд вернул жителям доступ к гаражам

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Участники гаражного кооператива ГСК «Станок-95» не могли попасть в собственные гаражи несколько лет. По словам местных жителей, произошел рейдерский захват гаражного кооператива в Заводском районе Саратова. Более 50 собственников гаражей обращались во всевозможные инстанции, выигрывая суды, длящиеся по три года.Кооператив на более чем 800 гаражей был основан в 1986 году, но исключен по непонятным причинам из списка юридических лиц налоговой инспекцией в 2011 году, о чем участников не уведомили. После этого некие предприимчивые граждане из числа участников открыли кооператив с практически идентичным названием — ГК «Станок-95», и предложили для вступления к ним платить по 30 000 рублей с каждого гаража.Спустя несколько лет бесконечных жалоб со стороны «отколовшихся» участников кооператива, они сами подали иск о признании 30 гаражей «ГСК Станок» самовольными постройками и их сносе, но суд иск отклонил. В июле 2023 года так называемые рейдеры установили ворота и потребовали от собственников гаражей плату за проезд на территорию кооператива. Члены ГСК подали иск, и после трех повторных рассмотрений дел, 1 ноября Заводской районный суд вынес решение о незаконном размещении ворот на территории «ГСК Станок-95». Доступ к гаражному кооперативу открыли, а сегодня, 2 ноября, планируют срезать ворота.