3 ноября 2023 ПЯТНИЦА
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Доцент СГЮА: Все мы граждане одной страны

Новости
Доцент СГЮА: Все мы граждане одной страны

Юрий Кондрашов, доцент кафедры теории государства и права СГЮА, кандидат юридических наук; член Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»:
«Во всем мире сейчас мы наблюдаем политическую и социальную напряженность в связи с разгоревшимся конфликтом на Ближнем Востоке. Проходят митинги и демонстрации в поддержку Палестины и прекращения конфликта в странах Европы и США, страны арабского мира выступают за мирное урегулирование конфликта и невмешательство Соединенных Штатов в этот конфликт. Западные провокаторы стремятся и в нашей стране разжечь межнациональные конфликты, дестабилизировать политическую обстановку и нарушить ту консолидацию общества, которая возникла после начала спецоперации.
Я полностью поддерживаю Президента Владимира Владимировича Путина, который в своем выступлении на совещании с Советом Безопасности по ситуации в Дагестане подчеркнул, что нельзя помочь Палестине, выступая против граждан своей страны, нападая на горных евреев и их семьи. Нельзя путать политические интересы, религиозные и национальные. Нельзя, поддавшись провокации наших врагов извне, становиться врагами друг другу – ведь все мы граждане одной страны.
Мы должны всячески противостоять провокациям, информационным вбросам, которые направлены на деконсолидацию нашего общества. Традиционные ценности нашего многонационального государства – это взаимное уважение религии, культуры и обычаев всех народов, живущих в нашем общем доме. Все мы должны помнить об этом и не дать западу разрушить наши традиционные устои».