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Торжества в честь 200-летия Алексея Боголюбова пройдут с участием ведущих российских музеев

Новости
Торжества в честь 200-летия Алексея Боголюбова пройдут с участием ведущих российских музеев


31 октября в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева состоялось совещание рабочей группы, созданной по поручению Губернатора области Романа Бусаргина, в связи с празднованием в 2024 году 200-летия Алексея Петровича Боголюбова, художника, просветителя, мецената, общественного деятеля, основателя первого в провинции общедоступного художественного музея. Совещание провёл заместитель председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.

Торжества в честь 200-летия Алексея Боголюбова пройдут с участием ведущих российских музеев

Алексей Боголюбов - внук А.Н. Радищева, автора знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву». В Кузнецком уезде Саратовской губернии находилось родовое имение Радищевых – Верхнее Аблязово. Это позволяло Боголюбову считать себя саратовцем по роду. Когда в силу обстоятельств Алексей Петрович лишился сына, а потом овдовел, родился замысел оставить о себе память: открыть в Саратове музей и рисовальную школу. Намерения были осуществлены, хотя Боголюбову пришлось преодолеть немало бюрократических препятствий, поскольку в России не было опыта создания публичных музеев ни в столицах, ни в провинции.

Генеральный директор Радищевского музея Елена Галактионова представила культурно-образовательный проект «Браво, Боголюбов!» на 2023 – 2024 годы, включающий выставки и другие мероприятия. Основным событием станет открытие выставки «Браво, Боголюбов!» 28 марта 2024 года, в день рождения художника.

В программу также войдут мероприятия, организованные Саратовским художественным училищем имени А.П. Боголюбова и Саратовским филиалом «РОСИЗО».

Торжества в честь 200-летия Алексея Боголюбова пройдут с участием ведущих российских музеев

- Принято решение в ноябре 2023 года начать реализацию в регионе представленного юбилейного проекта с просветительских и образовательных программ, направленных на представление личности Алексея Петровича Боголюбова, внёсшего величайший вклад в развитие культуры не только Саратовского региона, но и России в целом, - подвела итоги совещания министр культуры Наталия Щелканова. - На 2024 год запланировано более 20 разноплановых мероприятий с участием Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. Основные будут проходить в музее имени Радищева.