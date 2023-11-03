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Журнал Саратовского университета «СГУщёнка» – победитель конкурса TIME CODE 2023

Новости
Журнал Саратовского университета «СГУщёнка» – победитель конкурса TIME CODE 2023


28 октября во Дворце молодёжи Екатеринбурга прошло награждение финалистов Всероссийского фестиваля молодёжной журналистики TIME CODE 2023. От студенческого проекта СГУ имени Н.Г. Чернышевского «СГУщёнка» на торжественную церемонию отправились контент-редактор Вероника Кухта и корреспондент Полина Громова.

По итогам конкурса декабрьский выпуск «СГУщёнки» стал победителем в номинации «Журнал». Номер посвящён сессии: от советов молодых учёных до мотивационных открыток.

Лонгрид «Студвесна: Миссия (не) выполнима» стал лауретом II степени в номинации «Мультимедийная история». Над конкурсным материалом работали выпускники ИФиЖ Виктория Ваенбергер, Виталий Агеенков, Полина Громова, Олег Трушкин и Владимир Сытько. Руководитель – ассистент кафедры общего литературоведения и журналистики Елизавета Сягина в рамках профессионально-творческого практикума. Проект опубликован в группе «СГУщёнки» во «ВКонтакте».

На фестивале, помимо бриф-конференции и награждения, финалистов ждали лекции от медиаэкспертов. Студентки СГУ посетили мастер-классы фоторедактора интернет-издания «Такие дела» Дарьи Асланян, радио- и тележурналиста, обозревателя «Business FM» Киры Альтман и режиссёра, сценариста, основателя народной киностудии «Лучкино» Павла Морозова. Хедлайнером фестиваля стала генеральный продюсер рейтинговых реалити-шоу Татьяна Миронова, которая рассказала о том, как начать карьеру на телевидении.