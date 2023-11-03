Журнал Саратовского университета «СГУщёнка» – победитель конкурса TIME CODE 2023

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28 октября во Дворце молодёжи Екатеринбурга прошло награждение финалистов Всероссийского фестиваля молодёжной журналистики TIME CODE 2023. От студенческого проекта СГУ имени Н.Г. Чернышевского «СГУщёнка» на торжественную церемонию отправились контент-редактор Вероника Кухта и корреспондент Полина Громова.По итогам конкурса декабрьский выпуск «СГУщёнки» стал победителем в номинации «Журнал». Номер посвящён сессии: от советов молодых учёных до мотивационных открыток.Лонгрид «Студвесна: Миссия (не) выполнима» стал лауретом II степени в номинации «Мультимедийная история». Над конкурсным материалом работали выпускники ИФиЖ Виктория Ваенбергер, Виталий Агеенков, Полина Громова, Олег Трушкин и Владимир Сытько. Руководитель – ассистент кафедры общего литературоведения и журналистики Елизавета Сягина в рамках профессионально-творческого практикума. Проект опубликован в группе «СГУщёнки» во «ВКонтакте».На фестивале, помимо бриф-конференции и награждения, финалистов ждали лекции от медиаэкспертов. Студентки СГУ посетили мастер-классы фоторедактора интернет-издания «Такие дела» Дарьи Асланян, радио- и тележурналиста, обозревателя «Business FM» Киры Альтман и режиссёра, сценариста, основателя народной киностудии «Лучкино» Павла Морозова. Хедлайнером фестиваля стала генеральный продюсер рейтинговых реалити-шоу Татьяна Миронова, которая рассказала о том, как начать карьеру на телевидении.