Здание земского училища в селе Пады получило зоны охраны

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Постановлением Правительства области утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Начальное земское училище», который находится в Балашовском районе в селе Пады (ул. Певунова, 5).Как сообщают историки, инициатива строительства здания была озвучена в марте 1911 года крестьянами сельского общества, они просили об открытии в селении училища с повышенной программой, которая бы соответствовала программе 2-х классного Министерского училища. Часть средств на постройку были выспрошены у уездной Земской Управы на безвозвратной основе, а часть –в рассрочку на 10 лет. Отделочные работы завершились в октябре 1912 года.Специалистами в целях сохранения объекта в градостроительной среде разработана охранная зона. Она занимает часть квартала между улицами Певунова, Ленина, Почтовая, Молодежная. На этой территории нормативно-правовым актом запрещено новое строительство.Также для обеспечения единства новых и старинных зданий установлена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. В нее входят два участка с западной и юго-западной стороны от объекта, где разрешено новое строительство в установленных параметрах. Так, новые дома должны быть стилизованы под историческую застройку и не превышать 9 метров до верхней отметки конька кровли.В результате исследования был выявлен участок исторического природного ландшафта у пруда Школьный. В связи с этим была установлена соответствующая зона. На этой территории запрещено строительство, разрешено - проведение работ по благоустройству, устройство пешеходных дорожек и зон отдыха.