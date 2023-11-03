3 ноября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:04 | 02 ноября
На месте будущего индустриального парка жителям детально рассказали о проекте
18:00 | 02 ноября
Торжества в честь 200-летия Алексея Боголюбова пройдут с участием ведущих российских музеев
17:30 | 02 ноября
В Саратове компания Wildberries разместит крупный логистический комплекс
17:04 | 02 ноября
Журнал Саратовского университета «СГУщёнка» – победитель конкурса TIME CODE 2023
16:00 | 02 ноября
Здание земского училища в селе Пады получило зоны охраны
15:05 | 02 ноября
В регионе внедрена Автоматизированная система управления инвестиционными проектами
14:03 | 02 ноября
ТСЖ Энгельса обязали произвести перерасчет всем собственникам помещений многоквартирного дома
13:30 | 02 ноября
Суд вернул жителям доступ к гаражам
13:02 | 02 ноября
Стартовал Всероссийский этап конкурса «Народный участковый - 2023»
12:00 | 02 ноября
С 3 по 8 ноября в Саратовской области пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В регионе внедрена Автоматизированная система управления инвестиционными проектами

Новости
В регионе внедрена Автоматизированная система управления инвестиционными проектами


Об этом рассказали в министерстве инвестиционной политики участникам Региональной инвестиционной школы.

Автоматизированная система управления инвестпроектами – это цифровой ресурс, на котором размещен виртуальный инвестиционный портфель региона.

Система позволяет:
• отслеживать сроки реализации проектов;
• координировать имеющиеся инфраструктурные ограничения;
• ранжировать проекты по приоритетности реализации, сферам экономики, видам бюджетов;
• осуществлять мониторинг и формирование отчетности по реализации инвестиционных проектов с возможностью доступа к ней руководителей региона.

По каждому проекту формируется паспорт, куда вносятся основные показатели. Все проекты отражаются на интерактивной карте области. Система дает возможность строить рейтинг и антирейтинг муниципальных районов, а также демонстрирует, в каких отраслях и муниципалитетах проекты реализуются с отставанием в графике.

Программа имеет различные уровни доступа, что в дальнейшем позволит главам муниципальных районов, инвестиционным уполномоченным, отраслевым министрам и Губернатору области следить за ходом реализации конкретных проектов.

Ранее министр Александр Марченко презентовал систему перед областным Правительством и Губернатором, отметив ее достоинства: «Работа в системе позволит осуществлять более детальный мониторинг хода реализации проектов, наладит работу с инвесторами в режиме реального времени, а также расширит возможности формирования автоматической аналитики по основным критериям. Внесение данных в систему планируем завершить к концу текущего года».