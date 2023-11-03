В регионе внедрена Автоматизированная система управления инвестиционными проектами

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Об этом рассказали в министерстве инвестиционной политики участникам Региональной инвестиционной школы.Автоматизированная система управления инвестпроектами – это цифровой ресурс, на котором размещен виртуальный инвестиционный портфель региона.Система позволяет:• отслеживать сроки реализации проектов;• координировать имеющиеся инфраструктурные ограничения;• ранжировать проекты по приоритетности реализации, сферам экономики, видам бюджетов;• осуществлять мониторинг и формирование отчетности по реализации инвестиционных проектов с возможностью доступа к ней руководителей региона.По каждому проекту формируется паспорт, куда вносятся основные показатели. Все проекты отражаются на интерактивной карте области. Система дает возможность строить рейтинг и антирейтинг муниципальных районов, а также демонстрирует, в каких отраслях и муниципалитетах проекты реализуются с отставанием в графике.Программа имеет различные уровни доступа, что в дальнейшем позволит главам муниципальных районов, инвестиционным уполномоченным, отраслевым министрам и Губернатору области следить за ходом реализации конкретных проектов.Ранее министр Александр Марченко презентовал систему перед областным Правительством и Губернатором, отметив ее достоинства: «Работа в системе позволит осуществлять более детальный мониторинг хода реализации проектов, наладит работу с инвесторами в режиме реального времени, а также расширит возможности формирования автоматической аналитики по основным критериям. Внесение данных в систему планируем завершить к концу текущего года».