ТСЖ Энгельса обязали произвести перерасчет всем собственникам помещений многоквартирного дома
Специалисты государственной жилищной инспекции провели проверки ТСЖ по начислению платы за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества. Ранее в инспекцию поступило обращение собственника помещения многоквартирного дома №48А по ул. Кондакова г. Энгельса. По результатам проверки были выданы предписания в адрес управляющей организации об устранении нарушения при начислении платы за электроэнергию.
В подтверждение исполнения предписания ТСЖ предоставило в инспекцию платежный документ о перерасчете только тому собственнику помещения, от которого поступило заявление. Инспекция посчитала такой способ исполнения предписания недопустимым и обратилась в суд с заявлением о возложении обязанности исполнить предписание и произвести перерасчет всем собственникам помещений.
Решением Энгельсского районного суда было отказано в удовлетворении требований инспекции. Не согласившись с решением, инспекция обжаловала его в Саратовском областном суде, который принял новое решение и удовлетворил требование в части произведения перерасчета.
В случае неисполнения решения суда в добровольном порядке, инспекция обратится за принудительным исполнением в службу судебных приставов.
Государственная жилищная инспекция области
В подтверждение исполнения предписания ТСЖ предоставило в инспекцию платежный документ о перерасчете только тому собственнику помещения, от которого поступило заявление. Инспекция посчитала такой способ исполнения предписания недопустимым и обратилась в суд с заявлением о возложении обязанности исполнить предписание и произвести перерасчет всем собственникам помещений.
Решением Энгельсского районного суда было отказано в удовлетворении требований инспекции. Не согласившись с решением, инспекция обжаловала его в Саратовском областном суде, который принял новое решение и удовлетворил требование в части произведения перерасчета.
В случае неисполнения решения суда в добровольном порядке, инспекция обратится за принудительным исполнением в службу судебных приставов.
Государственная жилищная инспекция области