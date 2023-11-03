ТСЖ Энгельса обязали произвести перерасчет всем собственникам помещений многоквартирного дома

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В подтверждение исполнения предписания ТСЖ предоставило в инспекцию платежный документ о перерасчете только тому собственнику помещения, от которого поступило заявление. Инспекция посчитала такой способ исполнения предписания недопустимым и обратилась в суд с заявлением о возложении обязанности исполнить предписание и произвести перерасчет всем собственникам помещений.Решением Энгельсского районного суда было отказано в удовлетворении требований инспекции. Не согласившись с решением, инспекция обжаловала его в Саратовском областном суде, который принял новое решение и удовлетворил требование в части произведения перерасчета.В случае неисполнения решения суда в добровольном порядке, инспекция обратится за принудительным исполнением в службу судебных приставов.Государственная жилищная инспекция области