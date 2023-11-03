Стартовал Всероссийский этап конкурса «Народный участковый - 2023»

просмотров: 169

Можно проголосовать всего один раз и только за одного участника конкурса.В Саратовской области победителем онлайн-голосования, которое проходило на официальном сайте ГУ МВД России по Саратовской области, и участником всероссийского этапа конкурса стал старший лейтенант полиции Владимир Коваленко – старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 в составе УМВД России по г. Саратову (за полицейского проголосовало более 2 тысяч человек).Владимир Коваленко в органах внутренних дел служит 5 лет, из них 2 года в должности участкового уполномоченного полиции в Кировском районе Саратова. На территории, которую обслуживает старший лейтенант полиции, проживают более 4 тысяч человек, офицеру знаком каждый уголок закрепленного за ним административного участка. Местные жители знают своего участкового и хорошо отзываются о его работе, за оперативно оказанную помощь гражданам, сотрудник неоднократно поощрялся со стороны руководства. Владимир обладает профессиональными качествами, необходимыми участковому уполномоченному полиции, что позволяет своевременно и успешно решать возложенные на него задачи. С начала года раскрыл 24 преступления, рассмотрел более 700 жалоб и заявлений граждан.Призываем жителей региона принять участие в голосовании на портале партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда» и отдать свой голос за Владимира Коваленко в борьбе за звание лучшего участкового страны.