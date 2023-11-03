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С 3 по 8 ноября в Саратовской области пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант»

Новости
С 3 по 8 ноября в Саратовской области пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант»


Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

В качестве главной областной площадки проведения акции в этом году выбран Саратовский областной музей краеведения, где диктант напишут руководители органов власти, общественные деятели, лидеры национально-культурных организаций.

Чтобы принять участие в Большом этнографическом диктанте в онлайн-формате необходимо:
- зайти на сайт miretno.ru с 3 по 8 ноября,
- нажать на кнопку «Пройти диктант»,
- заполнить контактные данные,
- ответить на 30 вопросов.

В офлайн-формате для всех желающих будут работать 3 площадки:
- Областной центр экологии, краеведения и туризма,
- Средняя общеобразовательная школа № 82,
- Лицей № 53.
Запись по телефону: 56-11-60.

Также на территории области будут работать более 90 офлайн-площадок.

Принять участие в акции могут все желающие. Всем участникам диктанта будет предоставлен сертификат.

Организаторами акции в регионе являются министерство внутренней политики и общественных отношений области, министерство образования области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.