С 3 по 8 ноября в Саратовской области пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант»

просмотров: 160

Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.В качестве главной областной площадки проведения акции в этом году выбран Саратовский областной музей краеведения, где диктант напишут руководители органов власти, общественные деятели, лидеры национально-культурных организаций.Чтобы принять участие в Большом этнографическом диктанте в онлайн-формате необходимо:- зайти на сайт miretno.ru с 3 по 8 ноября,- нажать на кнопку «Пройти диктант»,- заполнить контактные данные,- ответить на 30 вопросов.В офлайн-формате для всех желающих будут работать 3 площадки:- Областной центр экологии, краеведения и туризма,- Средняя общеобразовательная школа № 82,- Лицей № 53.Запись по телефону: 56-11-60.Также на территории области будут работать более 90 офлайн-площадок.Принять участие в акции могут все желающие. Всем участникам диктанта будет предоставлен сертификат.Организаторами акции в регионе являются министерство внутренней политики и общественных отношений области, министерство образования области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.