В Саратове пройдёт Фестиваль национальных культур, посвященный Дню народного единства

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4 ноября в 15.00 на площади имени Сергея Рахманинова г.Саратова у Консерватории состоится Фестиваль национальных культур, посвящённый Дню народного единства.На мероприятии выступят вокальные и танцевальные коллективы, представляющие народы, проживающие в Саратовской области.Зрители увидят уникальный танцевальный номер, состоящий из элементов русского и армянского танцев.Гостями фестиваля станут ведущий Первого канала Руслан Осташко и группа «Наши», которые выступят с концертной программой.Перед началом Фестиваля по улице Волжской пройдет парад «Дружба народов» (старт парада в 14.30 от Антея, Волжская, 2/10), участники которого присоединятся к Фестивалю национальных культур.Фестиваль национальных культур пройдёт при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.