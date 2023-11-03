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В Саратове пройдёт Фестиваль национальных культур, посвященный Дню народного единства

Новости
В Саратове пройдёт Фестиваль национальных культур, посвященный Дню народного единства


4 ноября в 15.00 на площади имени Сергея Рахманинова г.Саратова у Консерватории состоится Фестиваль национальных культур, посвящённый Дню народного единства.

На мероприятии выступят вокальные и танцевальные коллективы, представляющие народы, проживающие в Саратовской области.

Зрители увидят уникальный танцевальный номер, состоящий из элементов русского и армянского танцев.

Гостями фестиваля станут ведущий Первого канала Руслан Осташко и группа «Наши», которые выступят с концертной программой.

Перед началом Фестиваля по улице Волжской пройдет парад «Дружба народов» (старт парада в 14.30 от Антея, Волжская, 2/10), участники которого присоединятся к Фестивалю национальных культур.

Фестиваль национальных культур пройдёт при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.