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В преддверии Дня народного единства стартует творческий конкурс, победители которого поедут в Китай

Новости
В преддверии Дня народного единства стартует творческий конкурс, победители которого поедут в Китай


Саратовское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы приглашает принять участие в творческом конкурсе среди учащейся и студенческой молодежи, изучающей Китай и китайский язык.

Конкурс посвящен 75-ой годовщине Китайской Народной Республики, установлению российско-китайских дипломатических отношений и создания Общества российско-китайской дружбы.

"К участию в конкурсе приглашаются граждане России в возрасте от 15 до 35 лет, изучающие Китай и китайский язык.

В качестве конкурсной работы принимаются любые оригинальные творческие произведения, в том числе стихотворения, эссе, рисунки, фотографии, произведения народного творчества, видеозаписи танцев и чтения оригинальных стихотворений, исполнение песен и др. на тему Китая и российско-китайских отношений.

Рад, что наш конкурс стартует в преддверии Дня народного единства. Дружба между народами играет большую роль для развития сотрудничества России и Китая", - сообщил руководитель Саратовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы Владимир Ручин.

Три победителя конкурса будут приглашены в 5-7 дневную поездку в Китай.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 августа 2024 года

Контактное лицо: Ручин Владимир Алексеевич
телефон 8 987 373-82-65,
электронная почта: r-vl@yandex.ru.