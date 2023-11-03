В преддверии Дня народного единства стартует творческий конкурс, победители которого поедут в Китай
Саратовское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы приглашает принять участие в творческом конкурсе среди учащейся и студенческой молодежи, изучающей Китай и китайский язык.
Конкурс посвящен 75-ой годовщине Китайской Народной Республики, установлению российско-китайских дипломатических отношений и создания Общества российско-китайской дружбы.
"К участию в конкурсе приглашаются граждане России в возрасте от 15 до 35 лет, изучающие Китай и китайский язык.
В качестве конкурсной работы принимаются любые оригинальные творческие произведения, в том числе стихотворения, эссе, рисунки, фотографии, произведения народного творчества, видеозаписи танцев и чтения оригинальных стихотворений, исполнение песен и др. на тему Китая и российско-китайских отношений.
Рад, что наш конкурс стартует в преддверии Дня народного единства. Дружба между народами играет большую роль для развития сотрудничества России и Китая", - сообщил руководитель Саратовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы Владимир Ручин.
Три победителя конкурса будут приглашены в 5-7 дневную поездку в Китай.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 августа 2024 года
Контактное лицо: Ручин Владимир Алексеевич
телефон 8 987 373-82-65,
электронная почта: r-vl@yandex.ru.