В преддверии Дня народного единства стартует творческий конкурс, победители которого поедут в Китай

просмотров: 162

Саратовское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы приглашает принять участие в творческом конкурсе среди учащейся и студенческой молодежи, изучающей Китай и китайский язык.Конкурс посвящен 75-ой годовщине Китайской Народной Республики, установлению российско-китайских дипломатических отношений и создания Общества российско-китайской дружбы."К участию в конкурсе приглашаются граждане России в возрасте от 15 до 35 лет, изучающие Китай и китайский язык.В качестве конкурсной работы принимаются любые оригинальные творческие произведения, в том числе стихотворения, эссе, рисунки, фотографии, произведения народного творчества, видеозаписи танцев и чтения оригинальных стихотворений, исполнение песен и др. на тему Китая и российско-китайских отношений.Рад, что наш конкурс стартует в преддверии Дня народного единства. Дружба между народами играет большую роль для развития сотрудничества России и Китая", - сообщил руководитель Саратовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы Владимир Ручин.Три победителя конкурса будут приглашены в 5-7 дневную поездку в Китай.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 августа 2024 годаКонтактное лицо: Ручин Владимир Алексеевичтелефон 8 987 373-82-65,электронная почта: r-vl@yandex.ru.