Саратовским предпринимателям помогут заявить о себе на радио
Центр “Мой бизнес” открывает прием заявок на рекламу на радио. В пакете для предпринимателей 6 радиостанций и 600 выходов на 14 дней. Услуга предоставляется на условиях софинансирования.
Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке минэкономразвития области.
Услугу могут получить ИП и ООО, которые зарегистрированы на территории Саратовской области, имеют учетную запись на платформе МСП.рф, не получали услугу в Центре «Мой бизнес» по схожему направлению в 2022 или 2023 году.
Заявки принимаются до 17 ноября 2023 года.
Более подробно с условиями оказания услуг можно ознакомиться на сайте.