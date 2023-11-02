2 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:00 | 01 ноября
В Саратовской области ищут агронома без вредных привычек
15:00 | 01 ноября
Бюджет 2023: продолжится реализация социально значимых проектов в области
14:00 | 01 ноября
Саратовский театр оперы и балета покажет бесплатный концерт в рамках «Ночи искусства»
13:00 | 01 ноября
Разработки нефтегазовой отрасли из Саратовской области демонстрируют на международном форуме
12:00 | 01 ноября
В Карту жителя Саратовской области войдет программа лояльности с кэшбэками для посещения туристических объектов
11:00 | 01 ноября
За победу в фестивале «На сцене» поборются более 500 участников со всей области
10:00 | 01 ноября
В Саратове планируется строительство крупного промышленного парка
09:36 | 01 ноября
Саратовским предпринимателям помогут заявить о себе на радио
09:00 | 01 ноября
В Горном состоялась презентация выставки предметов китайской культуры
18:04 | 31 октября
Профессор СГУ: Представители многих национальностей и верований живут в мире и согласии в нашей огромной стране
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области ищут агронома без вредных привычек

Новости
Жителям Саратовской области на портале «Работа России» доступно более 23,6 тысячи вакансий региональных работодателей.

В Саратовской области ищут агронома без вредных привычек


Свою актуальность не теряют вакансии в агропромышленном комплексе.

Развитие отрасли, современное оборудование, цифровые технологии делают работу в сельском хозяйстве интересной и привлекательной как для опытных кадров, так и для молодых специалистов.

Например, в Новобурасском районе ищут агронома с зарплатой от 100 тысяч рублей, среди требований к кандидатуре – отсутствие вредных привычек.

Работодатель из Балаковского района находится в поиске плодоовощевода, в обязанности которого войдет уход за сельскохозяйственными культурами в теплицах (зарплата до 70 тысяч рублей).

Животновод требуется племенному заводу в Марксовском районе (зарплата до 45 тысяч рублей), а тракторист-машинист сельскохозяйственному производству в Петровском районе (зарплата до 55 тысяч рублей).

Напомним, с подробной информацией об актуальных вакансиях можно ознакомиться по ссылке https://trudvsem.ru/.