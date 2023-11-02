В Саратовской области ищут агронома без вредных привычек

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Свою актуальность не теряют вакансии в агропромышленном комплексе.Развитие отрасли, современное оборудование, цифровые технологии делают работу в сельском хозяйстве интересной и привлекательной как для опытных кадров, так и для молодых специалистов.Например, в Новобурасском районе ищут агронома с зарплатой от 100 тысяч рублей, среди требований к кандидатуре – отсутствие вредных привычек.Работодатель из Балаковского района находится в поиске плодоовощевода, в обязанности которого войдет уход за сельскохозяйственными культурами в теплицах (зарплата до 70 тысяч рублей).Животновод требуется племенному заводу в Марксовском районе (зарплата до 45 тысяч рублей), а тракторист-машинист сельскохозяйственному производству в Петровском районе (зарплата до 55 тысяч рублей).Напомним, с подробной информацией об актуальных вакансиях можно ознакомиться по ссылке https://trudvsem.ru/.