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Бюджет 2023: продолжится реализация социально значимых проектов в области

Новости
Бюджет 2023: продолжится реализация социально значимых проектов в области

Вносятся очередные поправки в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Корректировки предполагают увеличение доходов и расходов областного бюджета в текущем году в целом на 5 млрд рублей. В том числе за счет дополнительных налоговых поступлений в размере 2,4 млрд, а также безвозмездных в сумме 2,6 млрд рублей.

«Благодаря поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина на реализацию крупного инновационного проекта, в результате которого ожидается создание новых рабочих мест и повышение бюджетных доходов, региону выделены 2,5 млрд рублей федеральных средств. Деньги пойдут на мероприятия по технологическому присоединению Центра обработки данных ПАО «Сбербанк» к сетям электроснабжения Федеральной сетевой компании - Россети», – рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.

По словам министра, в регионе продолжается строительство значимых объектов социальной сферы области. Для завершения реконструкции и оснащения оборудованием областной детской клинической больницы предусмотрено 251,9 млн рублей. В 2024 году планируется направить средства на строительство областного противотуберкулезного диспансера.

Для досрочного ввода в эксплуатацию пристройки на 275 мест к школе № 103 в Ленинском районе Саратова в текущем году запланировано 121,0 млн рублей. Еще 69,7 млн рублей предусмотрено на мероприятия по строительству, ремонт, оснащение и укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы.

Увеличиваются расходы областного бюджета на меры поддержки отдельных категорий граждан.

Городу Саратову на функционирование электротранспорта предусмотрено 200,0 млн рублей, на изъятие земельных участков под проект скоростного трамвая - 40 млн рублей.

«В целях оказания дополнительной финансовой помощи для обеспечения первоочередных обязательств муниципальных образований планируется предоставление иных межбюджетных трансфертов в сумме 1,0 млрд рублей. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам суммарно возрастет на 1,4 млрд рублей и составит 66,5 млрд рублей», – пояснила руководитель финансового ведомства.

Резервный фонд Правительства области на непредвиденные расходы увеличивается на полмиллиарда рублей.

С учетом поправок доходы областного бюджета на 2023 год составят – 163,4 млрд рублей, расходы – 183,8 млрд рублей. Дефицит бюджета останется без изменений.