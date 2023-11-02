Бюджет 2023: продолжится реализация социально значимых проектов в области

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Вносятся очередные поправки в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Корректировки предполагают увеличение доходов и расходов областного бюджета в текущем году в целом на 5 млрд рублей. В том числе за счет дополнительных налоговых поступлений в размере 2,4 млрд, а также безвозмездных в сумме 2,6 млрд рублей.«Благодаря поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина на реализацию крупного инновационного проекта, в результате которого ожидается создание новых рабочих мест и повышение бюджетных доходов, региону выделены 2,5 млрд рублей федеральных средств. Деньги пойдут на мероприятия по технологическому присоединению Центра обработки данных ПАО «Сбербанк» к сетям электроснабжения Федеральной сетевой компании - Россети», – рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.По словам министра, в регионе продолжается строительство значимых объектов социальной сферы области. Для завершения реконструкции и оснащения оборудованием областной детской клинической больницы предусмотрено 251,9 млн рублей. В 2024 году планируется направить средства на строительство областного противотуберкулезного диспансера.Для досрочного ввода в эксплуатацию пристройки на 275 мест к школе № 103 в Ленинском районе Саратова в текущем году запланировано 121,0 млн рублей. Еще 69,7 млн рублей предусмотрено на мероприятия по строительству, ремонт, оснащение и укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы.Увеличиваются расходы областного бюджета на меры поддержки отдельных категорий граждан.Городу Саратову на функционирование электротранспорта предусмотрено 200,0 млн рублей, на изъятие земельных участков под проект скоростного трамвая - 40 млн рублей.«В целях оказания дополнительной финансовой помощи для обеспечения первоочередных обязательств муниципальных образований планируется предоставление иных межбюджетных трансфертов в сумме 1,0 млрд рублей. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам суммарно возрастет на 1,4 млрд рублей и составит 66,5 млрд рублей», – пояснила руководитель финансового ведомства.Резервный фонд Правительства области на непредвиденные расходы увеличивается на полмиллиарда рублей.С учетом поправок доходы областного бюджета на 2023 год составят – 163,4 млрд рублей, расходы – 183,8 млрд рублей. Дефицит бюджета останется без изменений.