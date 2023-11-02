Саратовский театр оперы и балета покажет бесплатный концерт в рамках «Ночи искусства»

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4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн и онлайн-формате.Саратовский академический театр оперы и балета также откроет свои двери для любителей театрального искусства.В 18.00 в гостиной новой сцены театра состоится концерт, посвященный вокальному репертуару русских композиторов разных поколений – Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, Дунаевского, Петрова. В программе вечера зрители услышат арии из опер «Жизнь за царя», «Евгений Онегин», «Князь Игорь», «Царская невеста», «Петр Первый», песни 30-40 годов 20 века. Артисты балета исполнят номер из «Щелкунчика» П. Чайковского. Стихи русских поэтов будет читать ведущий концерта Михаил Музалевский.В концерте примут участие заслуженный артист России Роман Гранич, лауреаты Международных конкурсов Ольга Дё, Иране Ибрагимли, Екатерина Власова, Павел Корчагин, Виктор Куценко. За роялем – концертмейстер Александр Ларионычев.