Саратовский театр оперы и балета покажет бесплатный концерт в рамках «Ночи искусства»
4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн и онлайн-формате.
Саратовский академический театр оперы и балета также откроет свои двери для любителей театрального искусства.
В 18.00 в гостиной новой сцены театра состоится концерт, посвященный вокальному репертуару русских композиторов разных поколений – Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, Дунаевского, Петрова. В программе вечера зрители услышат арии из опер «Жизнь за царя», «Евгений Онегин», «Князь Игорь», «Царская невеста», «Петр Первый», песни 30-40 годов 20 века. Артисты балета исполнят номер из «Щелкунчика» П. Чайковского. Стихи русских поэтов будет читать ведущий концерта Михаил Музалевский.
В концерте примут участие заслуженный артист России Роман Гранич, лауреаты Международных конкурсов Ольга Дё, Иране Ибрагимли, Екатерина Власова, Павел Корчагин, Виктор Куценко. За роялем – концертмейстер Александр Ларионычев.