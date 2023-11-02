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Разработки нефтегазовой отрасли из Саратовской области демонстрируют на международном форуме

Новости
Разработки нефтегазовой отрасли из Саратовской области демонстрируют на международном форуме


Предприятия Саратовской области участвуют в стартовавшем сегодня XII Петербургском международном газовом форуме. Разработки для нефтегазового сектора, в частности, представляет многопрофильная нефтесервисная группа компаний «ФракДжет-Волга», головной офис которой находится в Энгельсе.

Компания демонстрирует свою разработку, аналогов которой в России нет. Это тренажер пульта бурильщика колтюбинговой установки, полностью повторяющий настоящее рабочее место. На таком оборудовании специалисты по работе с колтюбинговыми технологиями отрабатывают на практике действия при аварийных ситуациях, молодые работники формируют навыки, чтобы принимать верные решения на реальных объектах.

Тренажер установлен в учебной лаборатории «ФракДжет-Волга» в Энгельсском колледже профессиональных технологий. С этого года в колледже впервые началась подготовка по новой специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин». Сотрудничество компании и учебного заведения позволит выпускать специалистов нефтесервиса в регионе. У студентов появилась возможность получить знания от экспертов отрасли и проходить практику на месторождениях по всей стране.

Также «ФракДжет-Волга» презентует НИОКР для нефтегазового сектора — управляемый гидравлический трактор и компоновку низа бурильной колонны с электронным управлением. Эти решения будут внедряться на нефтяных и газоконденсатных месторождениях России. Разработкой технологий занимается команда инженерно-технического центра, который также базируется в Энгельсе.

Помимо этого, посетители форума познакомятся с IT-разработками «ФракДжет-Волга» для нефтегазодобычи и продукцией, выпускаемой по программам импортозамещения.

Справочно:
«ФракДжет-Волга» оказывает крупным нефтяным и газовым компаниям высокотехнологичный сервис в области строительства и ремонта скважин, гидроразрыва пласта, испытания, освоения и исследования скважин, применения азотных и колтюбинговых технологий. Компания располагает 19 филиалами в России.