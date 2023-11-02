В Карту жителя Саратовской области войдет программа лояльности с кэшбэками для посещения туристических объектов

просмотров: 233

Воспользоваться картой можно в любом городе Саратовской области, кроме города проживания заявителя. Туристы из других регионов могут пользоваться картой без ограничений. Сейчас Карту можно оформить бесплатно в Туристском информационном центре, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 199.Подведенные итоги опроса показали, что только 39% знают о возможности оформить туристическую карту, большая часть отметила, что получение карты им неинтересно. Основная причина – отсутствие необходимости. При этом 39% отметили, что им интересно приобретение «Карты гостя» для личного пользования.Со следующего года Карта гостя войдет в состав сервисов Карты жителя Саратовской области на базе банковской карты «МИР» любого банка. В рамках региональной программы лояльности можно будет:- поставщику товаров и услуг - настраивать правила поощрения клиентов при покупке товаров или услуг;- жителям региона - получать специальные условия при приобретении товаров/услуг;- органам власти - продвигать в массы направления развития региона, например, туризма и культуры.Сервис предусматривает получение кэшбэков с покупок у партнеров проекта. Часть денег, потраченная на покупку или услугу, будет начисляться в течение 3-5 рабочих дней с момента проведения операции по карте. После этого начисленные средства в рублях можно тратить на другие покупки. Для участия в программе лояльности необходимо будет зарегистрировать свою Карту жителя на сайте: https://privetmir.ru/register/.«Позже мы планируем расширить действие региональной программы лояльности, чтобы граждане могли получать не только кэшбэк от потраченной суммы, но и участвовать в акциях, иметь право на скидки при приобретении товаров и услуг у партнеров проекта «Карта жителя». Также в планах внедрить собственную бонусную систему поощрений, например за участие в общественных мероприятиях», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.