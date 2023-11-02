За победу в фестивале «На сцене» поборются более 500 участников со всей области
Проект саратовского областного отделения «Движения Первых» «На сцене» реализуется при поддержке регионального комитета молодёжной политики. В течение месяца во всех муниципальных районах проходили отборочные этапы, в них приняли участие больше 4000 детей. В финале фестиваля, который пройдет в Саратове с 1 по 3 ноября 2023 года, за Гран-при поборются 500 человек – победителей муниципальных этапов.
Школьники смогут проявить свои таланты в одном из 6 конкурсных направлениях: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр и медиа.
Победители смогут претендовать на место в составе областной делегации, которая отправится на Всероссийскую «Российскую школьную весну».
Приглашаем СМИ принять участие в освещении данного мероприятия. Уточнить подробности расписания конкурсных дней и работы четырех площадок фестиваля можно в комитете молодёжной политики области. Контактное лицо - Анастасия Усова, +7-927-103-90-49.
Школьники смогут проявить свои таланты в одном из 6 конкурсных направлениях: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр и медиа.
Победители смогут претендовать на место в составе областной делегации, которая отправится на Всероссийскую «Российскую школьную весну».
Приглашаем СМИ принять участие в освещении данного мероприятия. Уточнить подробности расписания конкурсных дней и работы четырех площадок фестиваля можно в комитете молодёжной политики области. Контактное лицо - Анастасия Усова, +7-927-103-90-49.