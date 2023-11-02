За победу в фестивале «На сцене» поборются более 500 участников со всей области

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Школьники смогут проявить свои таланты в одном из 6 конкурсных направлениях: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр и медиа.Победители смогут претендовать на место в составе областной делегации, которая отправится на Всероссийскую «Российскую школьную весну».Приглашаем СМИ принять участие в освещении данного мероприятия. Уточнить подробности расписания конкурсных дней и работы четырех площадок фестиваля можно в комитете молодёжной политики области. Контактное лицо - Анастасия Усова, +7-927-103-90-49.