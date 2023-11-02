В Саратове планируется строительство крупного промышленного парка

просмотров: 214

В южной части муниципального образования «Город Саратов» планируется строительство нового промышленного парка для реализации крупных инвестиционных проектов. Реализация нового масштабного проекта обсуждалась на совещании губернатора Роман Бусаргин с главами профильных ведомств.Для инвесторов могут быть созданы все условия по инфраструктуре и различные льготы. Предполагается, что на территории парка будут работать крупные промышленные предприятия. Расположить его намерены на удалении от жилой застройки. Губернатор поручил приступить к поиску подходящего под эти цели земельного участка.«Для инвесторов такие форматы как промышленные парки привлекательны и выгодны. Для региона же появление новых производств с высокотехнологичными рабочими местами гарантирует дальнейшее развитие экономики. Поэтому подобных территорий должно быть как можно больше. Обязательное условие - каждое новое предприятие должно отвечать современным требованиям экологической безопасности. Этот вопрос всегда будет в приоритете», - подчеркнул губернатор.