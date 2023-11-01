В Горном состоялась презентация выставки предметов китайской культуры

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Мероприятие посетили представители районной администрации, библиотеки, лидеры и активисты общественных организаций, жители поселка.Экскурсию по выставке провел руководитель Китайского центра «Чжунго», востоковед и коллекционер Юрий Баринов.«Мы проводим нашу выставку в преддверии Дня народного единства. Дружба народов – одна из важнейших духовно-нравственных ценностей нашей страны. И эта дружба не только касается тех народов, которые проживают в России, но и дружеских отношений с другими странами, в том числе и с Китаем. На выставке представлены бытовые вещи середины прошлого столетия: китайские термосы, фонарики, обувь и одежда, а также вазы, веера, шкатулки, статуэтки, созданные китайскими мастерами», - сообщил Юрий Баринов.Гости выставки пополнили свои знания о разнообразном этнокультурном составе своей местности, а также узнали о культуре Китая.В завершение мероприятия вокальный коллектив «Сударушки» в русских национальных костюмах исполнил песню о родном крае.