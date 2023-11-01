Профессор СГУ: Представители многих национальностей и верований живут в мире и согласии в нашей огромной стране

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«В современном мире любое, даже незначительное событие получает большое информационное распространение. Что уж говорить о таких трагичных событиях, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке? Никого не может оставить равнодушным тот конфликт, который разворачивается между Израилем и Палестиной. Весь мир пристально следит за новостями оттуда, сочувствуя и сопереживая тем детям, женщинам, гражданским, которые гибнут и получают ранения в результате развернувшегося конфликта.И вполне закономерно, что там, где появляются сильные эмоции, мешающие мыслить рационально, появляются провокаторы, которые используют человеческую трагедию в своих интересах. Так случилось и в Дагестане. На фоне горячей информационной повестки появились вбросы со стороны западных провокаторов фейковой и заведомо ложной информации, которые смогли разжечь конфликт на национальной почве между близкими соседями.Выступая пред Советом Безопасности, наш Президент Владимир Владимирович Путин вполне конкретно назвал заинтересованные в нарушении политической стабильности нашей страны стороны. Те стороны, которые хотят столкнуть между собой две цивилизации – иудеев и мусульман – разжигая рознь между ними по всему миру, а не только в Израиле и Палестине.В нашем государстве нельзя допустить подобной розни. Представители многих национальностей и верований живут в мире и согласии в нашей огромной стране. Поэтому прежде, чем принимать какую-либо информацию, необходимо критически осмыслить ее, оценить, кому выгодно сталкивать разные группы людей друг с другом.Безусловно, нельзя допустить повторения таких событий, которые произошли в Дагестане, впредь. Зачинщики волнений должны быть наказаны по всей строгости закона»,- отметил профессор.