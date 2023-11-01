Первый мобильный Исторический парк «Россия – Моя история» отправится в путешествие по стране
В честь Дня народного единства в путешествие по стране отправится первый мультимедийный просветительский автопоезд-трансформер. Навигатор автопоезда «Россия – Моя история» настроен на новые территории, куда он поедет уже в 2023 году в честь 10-летнего юбилея проекта. Новый формат экспонирования охватит самые удаленные области страны, десятки тысяч человек смогут увидеть основные выставки исторического парка. Проект создан на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре по поручению Президента РФ В.В. Путина Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения РФ.
Пять спроектированных по последнему слову техники автовагонов в сборной конфигурации представят мультимедийный исторический городок с собственной инфраструктурой, где за три часа посещения гости смогут пройти несколько отдельных экспозиций и открыть для себя историю России, а также попробовать новую программу профориентации в высокотехнологичной форме.
«По сути, это 27-й исторический парк, который может быть мобильно развернут в любом месте страны и охватить за короткий период времени десятки тысяч зрителей в комфортном режиме. Мы давно искали такой формат, получали запросы от россиян. И теперь с большим интересом представляем итог двухлетней работы. Вместе с Минпросвещения РФ мы проектировали автопоезд, собирали, готовили к запуску. Для нас и для России вообще это экспериментальная модель, которая сочетает в себе лучшие качества исторического парка, мобильных экспозиций, комфорта мини-городка при небольших запросах по электричеству и персоналу. Теперь мы сможем попасть во все, в том числе самые отдаленные регионы», – отметил Иван Есин, руководитель Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов.
Первым пунктом в маршрутном листе нового мобильного экспозиционного комплекса станет парковка на ВДНХ у павильона №57 в Москве, где 4 ноября будет дан старт всероссийскому туру.
В основу экспозиций войдут знакомые многим выставочные бестселлеры «Рюриковичи» и «Романовы». Перед зрителями предстанет 1000 лет российской истории в мультимедийных и интерактивных шоу-форматах. Отдельного внимания заслуживает профориентационная составляющая поезда: два павильона займут материалы проекта «Билет в будущее» и курса «Россия — мои горизонты», который сейчас реализуется как внеурочная деятельность профориентационного минимума в российских школах.
Выставки мобильного исторического парка адресованы широкому кругу людей, а уникальный формат автопоезда свяжет сотни тысяч зрителей по всей стране единым пониманием истории прошлого и современности.
«Россия — Моя история» — это масштабный выставочный проект, посвященный истории России с древнейших времен и до наших дней. Идея создания принадлежит главе Патриаршего совета по культуре, митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову). В экспертный совет проекта входят ученые Института российской истории РАН, РГГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, РИСИ, других академических институтов со всей стране.
Проект «Россия — Моя история» берет свое начало в 2013 году, когда открылась первая выставка цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. За 10 лет было создано более 1500 экспозиций, в том числе «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — Моя история. 1945–2016». Более 20 миллионов человек стали посетителями более 20 000 просветительских мероприятий проекта в 26 действующих исторических парках по всей стране, в том числе, в недавно открывшихся экспозиционных комплексах в Луганске и Мелитополе.
В Саратове Исторический парк «Россия — Моя история» был открыт 15 сентября 2018 года. В этом году он отмечает первую юбилейную дату. К пятому Дню рождения в уникальном мультимедийном комплексе произошло глобальное техническое переоснащение: установлено новое лазерное оборудование, произведена замена купольного проектора, интерактивных книг и лайтбоксов. Экспозиции переоборудованы при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Образование».
Пять спроектированных по последнему слову техники автовагонов в сборной конфигурации представят мультимедийный исторический городок с собственной инфраструктурой, где за три часа посещения гости смогут пройти несколько отдельных экспозиций и открыть для себя историю России, а также попробовать новую программу профориентации в высокотехнологичной форме.
«По сути, это 27-й исторический парк, который может быть мобильно развернут в любом месте страны и охватить за короткий период времени десятки тысяч зрителей в комфортном режиме. Мы давно искали такой формат, получали запросы от россиян. И теперь с большим интересом представляем итог двухлетней работы. Вместе с Минпросвещения РФ мы проектировали автопоезд, собирали, готовили к запуску. Для нас и для России вообще это экспериментальная модель, которая сочетает в себе лучшие качества исторического парка, мобильных экспозиций, комфорта мини-городка при небольших запросах по электричеству и персоналу. Теперь мы сможем попасть во все, в том числе самые отдаленные регионы», – отметил Иван Есин, руководитель Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов.
Первым пунктом в маршрутном листе нового мобильного экспозиционного комплекса станет парковка на ВДНХ у павильона №57 в Москве, где 4 ноября будет дан старт всероссийскому туру.
В основу экспозиций войдут знакомые многим выставочные бестселлеры «Рюриковичи» и «Романовы». Перед зрителями предстанет 1000 лет российской истории в мультимедийных и интерактивных шоу-форматах. Отдельного внимания заслуживает профориентационная составляющая поезда: два павильона займут материалы проекта «Билет в будущее» и курса «Россия — мои горизонты», который сейчас реализуется как внеурочная деятельность профориентационного минимума в российских школах.
Выставки мобильного исторического парка адресованы широкому кругу людей, а уникальный формат автопоезда свяжет сотни тысяч зрителей по всей стране единым пониманием истории прошлого и современности.
«Россия — Моя история» — это масштабный выставочный проект, посвященный истории России с древнейших времен и до наших дней. Идея создания принадлежит главе Патриаршего совета по культуре, митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову). В экспертный совет проекта входят ученые Института российской истории РАН, РГГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, РИСИ, других академических институтов со всей стране.
Проект «Россия — Моя история» берет свое начало в 2013 году, когда открылась первая выставка цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. За 10 лет было создано более 1500 экспозиций, в том числе «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — Моя история. 1945–2016». Более 20 миллионов человек стали посетителями более 20 000 просветительских мероприятий проекта в 26 действующих исторических парках по всей стране, в том числе, в недавно открывшихся экспозиционных комплексах в Луганске и Мелитополе.
В Саратове Исторический парк «Россия — Моя история» был открыт 15 сентября 2018 года. В этом году он отмечает первую юбилейную дату. К пятому Дню рождения в уникальном мультимедийном комплексе произошло глобальное техническое переоснащение: установлено новое лазерное оборудование, произведена замена купольного проектора, интерактивных книг и лайтбоксов. Экспозиции переоборудованы при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Образование».