Первый мобильный Исторический парк «Россия – Моя история» отправится в путешествие по стране

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Пять спроектированных по последнему слову техники автовагонов в сборной конфигурации представят мультимедийный исторический городок с собственной инфраструктурой, где за три часа посещения гости смогут пройти несколько отдельных экспозиций и открыть для себя историю России, а также попробовать новую программу профориентации в высокотехнологичной форме.«По сути, это 27-й исторический парк, который может быть мобильно развернут в любом месте страны и охватить за короткий период времени десятки тысяч зрителей в комфортном режиме. Мы давно искали такой формат, получали запросы от россиян. И теперь с большим интересом представляем итог двухлетней работы. Вместе с Минпросвещения РФ мы проектировали автопоезд, собирали, готовили к запуску. Для нас и для России вообще это экспериментальная модель, которая сочетает в себе лучшие качества исторического парка, мобильных экспозиций, комфорта мини-городка при небольших запросах по электричеству и персоналу. Теперь мы сможем попасть во все, в том числе самые отдаленные регионы», – отметил Иван Есин, руководитель Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов.Первым пунктом в маршрутном листе нового мобильного экспозиционного комплекса станет парковка на ВДНХ у павильона №57 в Москве, где 4 ноября будет дан старт всероссийскому туру.В основу экспозиций войдут знакомые многим выставочные бестселлеры «Рюриковичи» и «Романовы». Перед зрителями предстанет 1000 лет российской истории в мультимедийных и интерактивных шоу-форматах. Отдельного внимания заслуживает профориентационная составляющая поезда: два павильона займут материалы проекта «Билет в будущее» и курса «Россия — мои горизонты», который сейчас реализуется как внеурочная деятельность профориентационного минимума в российских школах.Выставки мобильного исторического парка адресованы широкому кругу людей, а уникальный формат автопоезда свяжет сотни тысяч зрителей по всей стране единым пониманием истории прошлого и современности.«Россия — Моя история» — это масштабный выставочный проект, посвященный истории России с древнейших времен и до наших дней. Идея создания принадлежит главе Патриаршего совета по культуре, митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову). В экспертный совет проекта входят ученые Института российской истории РАН, РГГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, РИСИ, других академических институтов со всей стране.Проект «Россия — Моя история» берет свое начало в 2013 году, когда открылась первая выставка цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. За 10 лет было создано более 1500 экспозиций, в том числе «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — Моя история. 1945–2016». Более 20 миллионов человек стали посетителями более 20 000 просветительских мероприятий проекта в 26 действующих исторических парках по всей стране, в том числе, в недавно открывшихся экспозиционных комплексах в Луганске и Мелитополе.В Саратове Исторический парк «Россия — Моя история» был открыт 15 сентября 2018 года. В этом году он отмечает первую юбилейную дату. К пятому Дню рождения в уникальном мультимедийном комплексе произошло глобальное техническое переоснащение: установлено новое лазерное оборудование, произведена замена купольного проектора, интерактивных книг и лайтбоксов. Экспозиции переоборудованы при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Образование».