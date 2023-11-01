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4 ноября пройдет «Ночь искусств»

Новости / Культура
4 ноября пройдет «Ночь искусств»


«Ночь искусств» наступит по всей стране 4 ноября. Всероссийская акция проводится с 2013 года. Учреждения культуры Саратовской области участвуют в ней уже в 11 раз. Тема этого года – «Россия объединяет».

- Тысячи любителей искусства ждет насыщенная программа от наших музеев, библиотек, филармоний и театров, - рассказа министр культуры области Наталия Щелканова. - Это концерты, кинопоказы, выставки, записи выступлений вокальных и хореографических коллективов, лекции, спектакли, викторины и разноплановые мастер-классы. Уверена, множество мероприятий в очном и онлайн-форматах удивят даже самых искушенных зрителей.

Областная универсальная научная библиотека подготовила историко-патриотическую программу «В единстве народов – сила и успех». Пушкинская библиотека для детей и юношества приглашает на исторические уроки «Единством сильны!». Экскурсионный марафон по выставке «Династия Романовых» представит Исторический парк «Моя история». Подведение итогов областного конкурса детского рисунка «Нашей армии герои» состоится в музее боевой и трудовой славы. Тематические экскурсии по экспозиции областного краеведческого музея будут также посвящены теме народного единства. К Всероссийской акции присоединяются Государственный музей Радищева, областной Дом работников искусств, Государственный музей Федина, Энгельсский краеведческий музей, Дворец культуры «Россия». В каждом учреждении культуры запланирована интересная познавательная программа.

Ссылка на афишу Ночи искусств в Саратовской области на портале Культура РФ https://www.culture.ru/afisha/saratovskaya-oblast/tags-noch-iskusstv