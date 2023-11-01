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Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук встретилась с саратовскими предпринимателями

Новости

Они представили гостье свою продукцию, поделились опытом продаж на маркетплейсе, рассказали о планах на будущее.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук встретилась с саратовскими предпринимателями

Татьяна Бакальчук поблагодарила бизнес-сообщество за плодотворную работу и подчеркнула, что на Wildberries зарегистрировано 8,5 тысяч предпринимателей из Саратовской области, товарами некоторых из них она пользуется и сама.

«Мы планируем организовать в Саратове образовательные курсы, центр притяжения и много всего интересного не только для продавцов и производителей. С нами сотрудничает большое количество предпринимателей и из других отраслей. Например, партнерские пункты выдачи, логисты. В планах у нас запустить другие направления для предприимчивых людей. Надеюсь, наша большая и дружная семья партнеров вырастит и в Саратове и будет работать долго и успешно», - подчеркнула Татьяна Бакальчук.

Говоря о строительстве крупного логистического центра Wildberries, основательница компании отметила, что его площадь будет составлять 212 тысяч квадратных метров. Оттуда будут поставляться товары по всей России и в страны-партнеры.

«Мне нравится, что в Саратове живут креативные люди, в которых чувствуется сильная предпринимательская жилка. На нашей площадке зарегистрировано 8,5 тысяч предпринимателей, из которых больше половины активных. Это очень хороший показатель, который говорит о том, что вы сразу включаетесь в работу и получаете результат», - сказала Татьяна Бакальчук.

После состоялся обучающий интенсив для новичков в онлайн-бизнесе «Старт продаж», на котором рассказали о том, как работать на площадке, развивать свое дело и увеличить продажи.