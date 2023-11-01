5,5 млн тонн зерна собрали аграрии Саратовской области

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Аграриями Саратовской области намолочено 5 млн 519 тыс. тонн зерна при средней урожайности 24,6 ц/га. Это на 20% выше среднемноголетней урожайности за последние пять лет, сообщил сегодня зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский в ходе участия в совещании Минсельхоза России с руководителями органов управления АПК, прошедшем в режиме ВКС.«По итогам года планируем собрать 5,9 млн тонн, что на 30% больше средних значений за последние пять лет», - подчеркнул глава аграрного ведомства.На ход уборки подсолнечника, отметил Роман Ковальский, повлияли прошедшие интенсивные осадки. К сегодняшнему дню убрано 79% площадей, собрано 1 млн 591 тыс. тонн основной масличной культуры при средней урожайности 13,5 ц/га.«С установлением благоприятных погодных условий темпы уборки будем наращивать», - уточнил зампред.Кроме этого, на 30 октября, огласно оперативным данным регионального минсельхоза, убрано 7,6 тыс. га сахарной свеклы (68% от плана), 8,4 тыс. га овощей открытого грунта (98%), собрано более 43-х тыс. тонн бахчевых культур.Проблем в получении дизтоплива у сельхозтоваропроизводителей области не имеется.