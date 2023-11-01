Саратов станет 27 городом, в который прибудет «Поезд здоровья»
Сегодня,31 октября, на железнодорожный вокзал в Саратове прибудет «Поезд здоровья «Вместе против диабета»
Все желающие смогут пройти обследование, направленное на выявление сахарного диабета или рисков его развития.
Врачи «передвижного диагностического центра» проведут профилактические медицинские осмотры, включающие лабораторные, функциональные исследования и консультации врачей, в том числе узких специальностей для всех желающих.
В рамках мероприятия будет проведен мастер-класс по оказанию первой помощи, лекция о профилактике диабета, запланированы и другие просветительские акции, направленные на информирование о факторах риска развития и повышение грамотности населения в отношении своего здоровья.
Прием специалистов будет проводиться сегодня с 12.00 до 18.00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
«Чаще всего болезни, включая диабет, длительное время протекают бессимптомно, медленно разрушая организм. Настоятельно рекомендую проходить обследование как минимум раз в год. Приглашаю всех воспользоваться это хорошей возможностью и пройти бесплатное обследование, получить рекомендации от специалистов. Приходите 31 октября на наш железнодорожный вокзал проверить свое здоровье», - призвал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
Все желающие смогут пройти обследование, направленное на выявление сахарного диабета или рисков его развития.
Врачи «передвижного диагностического центра» проведут профилактические медицинские осмотры, включающие лабораторные, функциональные исследования и консультации врачей, в том числе узких специальностей для всех желающих.
В рамках мероприятия будет проведен мастер-класс по оказанию первой помощи, лекция о профилактике диабета, запланированы и другие просветительские акции, направленные на информирование о факторах риска развития и повышение грамотности населения в отношении своего здоровья.
Прием специалистов будет проводиться сегодня с 12.00 до 18.00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
«Чаще всего болезни, включая диабет, длительное время протекают бессимптомно, медленно разрушая организм. Настоятельно рекомендую проходить обследование как минимум раз в год. Приглашаю всех воспользоваться это хорошей возможностью и пройти бесплатное обследование, получить рекомендации от специалистов. Приходите 31 октября на наш железнодорожный вокзал проверить свое здоровье», - призвал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.