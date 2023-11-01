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Саратов станет 27 городом, в который прибудет «Поезд здоровья»

Новости
Сегодня,31 октября, на железнодорожный вокзал в Саратове прибудет «Поезд здоровья «Вместе против диабета»

Саратов станет 27 городом, в который прибудет «Поезд здоровья»

Все желающие смогут пройти обследование, направленное на выявление сахарного диабета или рисков его развития.

Врачи «передвижного диагностического центра» проведут профилактические медицинские осмотры, включающие лабораторные, функциональные исследования и консультации врачей, в том числе узких специальностей для всех желающих.

В рамках мероприятия будет проведен мастер-класс по оказанию первой помощи, лекция о профилактике диабета, запланированы и другие просветительские акции, направленные на информирование о факторах риска развития и повышение грамотности населения в отношении своего здоровья.

Прием специалистов будет проводиться сегодня с 12.00 до 18.00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

«Чаще всего болезни, включая диабет, длительное время протекают бессимптомно, медленно разрушая организм. Настоятельно рекомендую проходить обследование как минимум раз в год. Приглашаю всех воспользоваться это хорошей возможностью и пройти бесплатное обследование, получить рекомендации от специалистов. Приходите 31 октября на наш железнодорожный вокзал проверить свое здоровье», - призвал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.