Студенты губернаторского колледжа научились оказывать первую помощь и узнали о национальном самосознании

просмотров: 241

Команда лекторов Российского общества «Знание» посетила г. Балаково Саратовской области.Встреча в колледже началась с экскурсии. Лекторы посетили учебные лаборатории и мастерские с современным компьютерным, проекционным и интерактивным оборудованием.Директор колледжа Борис Дермер и директор Саратовского филиала общества «Знание» Алина Анисимова подписали соглашение о сотрудничестве между Губернаторским колледжем и Российским обществом «Знание», которое предусматривает совместную просветительскую, в том числе лекционную деятельность, проведение совместных научно-просветительских мероприятий, внедрение новых форм работы в образовательную деятельность. Соглашение будет способствовать вовлечению преподавателей колледжа в просветительскую работу Российского общества «Знание».Доцент СГЮА Юрий Кондрашов провел лекцию «Путешествие по правам человека: учимся быть сильными и справедливыми». С лекцией «Национальное самосознание современной России» выступил директор научно-просветительской автономной некоммерческой организации «С чего начинается Родина» Дамир Назимов. Преподаватель ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А. Наталия Серебрякова на примерах доказала необходимость получения высшего образования для построения успешной карьеры. Студент-спасатель Саратовского архитектурно-строительного колледжа, спасательного отряда ВСКС «Вектор» Алексей Бардаков провел мастер-класс по оказанию первой помощи. Студентка СГЮА Екатерина Братищенко рассказала студентам об уголовной административной ответственности несовершеннолетних.