Студенты губернаторского колледжа научились оказывать первую помощь и узнали о национальном самосознании

1 ноября 2023 СРЕДА
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09:36 | 01 ноября
Саратовским предпринимателям помогут заявить о себе на радио
09:00 | 01 ноября
В Горном состоялась презентация выставки предметов китайской культуры
18:04 | 31 октября
Профессор СГУ: Представители многих национальностей и верований живут в мире и согласии в нашей огромной стране
18:00 | 31 октября
Александр Марченко: «Благодаря строительству склада Wildberries региональный бизнес сможет выйти на международный рынок»
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Первый мобильный Исторический парк «Россия – Моя история» отправится в путешествие по стране
15:00 | 31 октября
4 ноября пройдет «Ночь искусств»
14:00 | 31 октября
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук встретилась с саратовскими предпринимателями
13:00 | 31 октября
Жители региона могут записаться к врачу через госпаблики медучреждений
12:00 | 31 октября
5,5 млн тонн зерна собрали аграрии Саратовской области
11:30 | 31 октября
Саратов станет 27 городом, в который прибудет «Поезд здоровья»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Студенты губернаторского колледжа научились оказывать первую помощь и узнали о национальном самосознании

Новости
Студенты губернаторского колледжа научились оказывать первую помощь и узнали о национальном самосознании

Команда лекторов Российского общества «Знание» посетила г. Балаково Саратовской области.

Встреча в колледже началась с экскурсии. Лекторы посетили учебные лаборатории и мастерские с современным компьютерным, проекционным и интерактивным оборудованием.

Директор колледжа Борис Дермер и директор Саратовского филиала общества «Знание» Алина Анисимова подписали соглашение о сотрудничестве между Губернаторским колледжем и Российским обществом «Знание», которое предусматривает совместную просветительскую, в том числе лекционную деятельность, проведение совместных научно-просветительских мероприятий, внедрение новых форм работы в образовательную деятельность. Соглашение будет способствовать вовлечению преподавателей колледжа в просветительскую работу Российского общества «Знание».

Доцент СГЮА Юрий Кондрашов провел лекцию «Путешествие по правам человека: учимся быть сильными и справедливыми». С лекцией «Национальное самосознание современной России» выступил директор научно-просветительской автономной некоммерческой организации «С чего начинается Родина» Дамир Назимов. Преподаватель ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А. Наталия Серебрякова на примерах доказала необходимость получения высшего образования для построения успешной карьеры. Студент-спасатель Саратовского архитектурно-строительного колледжа, спасательного отряда ВСКС «Вектор» Алексей Бардаков провел мастер-класс по оказанию первой помощи. Студентка СГЮА Екатерина Братищенко рассказала студентам об уголовной административной ответственности несовершеннолетних.