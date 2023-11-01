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Председателем правления регионального отделения Союза женщин России избрана Юлия Литневская

Новости
Председателем правления регионального отделения Союза женщин России избрана Юлия Литневская

Вчера после отчетно-выборной конференции регионального отделения Союза женщин России состоялось первое заседание правления реготделения.

Было избрано Правление Саратовского регионального отделения Общероссийской общественно – государственной организации «Союз женщин России» на срок 5 лет. Опираясь на опыт предыдущей работы, было предложено избрать Правление в составе 22 человек.

В его состав персонально вошли:
1. Литневская Юлия Михайловна
2. Шевчук Елена Альбертовна
3. Петелина Тамара Петровна
4. Благова Ольга Сергеевна
5. Богданова Татьяна Викторовна
6. Гурьева Наталия Геннадиевна
7. Ерешкина Лариса Владимировна
8. Новицкая Лада Александровна
9. Калягина Галина Владимировна
10. Каляева Светлана Алексеевна
11. Трапезникова Татьяна Ивановна
12. Давиденко Наталия Васильевна
13. Салдина Лариса Васильевна
14. Гордина Ольга Ивановна
15. Власова Елена Юрьевна
16. Бородянская Виктория Валериевна
17. Кац Анна Львовна
18. Панферова Наталия Владимировна
19. Илюхина Оксана Викторовна
20. Петрова Светлана Валерьевна
21. Соболева Наталия Алексеевна
22. Косырева Наталья Владимировна

Единодушным решением Правления Саратовского регионального отделения Союза женщин России председателем избрана Юлия Литневская.

По информации организаторов