1 ноября 2023 СРЕДА
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46 экспонатов из музея Кассиля представлены в главном литературном музее страны

Новости / Культура
46 экспонатов из музея Кассиля представлены в главном литературном музее страны


46 экспонатов из музея Л. Кассиля представлены в Москве, в главном литературном музее страны – Государственном музее истории российской литературы им. В.И. Даля на выставке «Игра на всю жизнь. “Кондуит и Швамбрания” Льва Кассиля».

В 1923 году Л. Кассиль уехал из провинциального Покровска в столицу.

- В год столетнего юбилея знакомства писателя с Москвой столица проявила к нему серьезный интерес, - рассказала министр культуры саратовской области Наталия Щелканова. - 12 октября в выставочных залах Дома Остроухова в Трубниковском переулке открылась выставка, посвященная творчеству нашего писателя-земляка. Она знакомит москвичей и гостей столицы с основными вехами жизни и творчества Л. Кассиля, а также повествует о трагической судьбе брата писателя – Иосифа Кассиля, погибшего в годы сталинских репрессий. На выставке представлены книги и рукописи писателя, документы и фотографии, рисунки Ю. Ганфа и Н.Рушевой, а также другие предметы из фонда музея Л. Кассиля.

Выставка вызвала большой интерес со стороны общественности и прессы столицы. Открытие выставки было теплым и многолюдным, на нем присутствовали родные и близкие писателя: Ирина Львовна Собинова-Кассиль (дочь писателя), Ольга и Екатерина Кассиль (внучки писателя), Лариса Владимировна Кассиль (вдова сына Дмитрия)

Много теплых слов было сказано в адрес музея Л.А. Кассиля в Энгельсе. Руководитель музея истории российской литературы им. В.И. Даля Д.П. Бак отметил важность партнерских отношений между музеями, в результате которых рождаются значимые события культурной жизни России.