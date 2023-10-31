Общественный совет индустриального парка весь день посвятил изучению проекта

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Ее представил директор управляющей компании Алексей Лихачев. Члены совета смогли лично убедиться в том, что проектные решения, озвученные на встречах с жителями, действительно отражены в документах.Так, будет выполнено благоустройство – озеленение затронет более 20 га рядом с каскадом прудов. Деревья и кустарники станут живой изгородью между СНТ и территорией парка. Также проектом предусмотрены пешеходные дорожки, освещение, чтобы жители могли прогуливаться в вечернее время. На территории будет организовано видеонаблюдение и посты охраны, а парк будет открытым.«На данном этапе мы видим, что управляющая компания полностью заинтересована в диалоге с нами - с жителями. Те, кто изъявил желание ознакомиться с технической документаций, смогли это беспрепятственно сделать. Знаю, что с собой наши представители даже пригласили людей, которые более профессионально понимают в проектах. Претензий к ПСД озвучено не было. Сейчас анализируется полученная информация. Если потребуется – изучим и другие разделы. Главное, что есть диалог и желание сотрудничать», - отметила председатель Общественного совета, житель пос. Поливановка Ирина Ратникова.